В Воронеже пройдет антинаркотический форум «Вне зависимости»

С 11 по 13 мая в Воронеже пройдет молодежный антинаркотический форум «Вне зависимости».

В программе форума — консультации, практикумы и интерактив с врачами и психологами. 11 мая эксперты встретятся за круглым столом, чтобы обсудить проблемы зависимых людей и инновации в их реабилитации и социализации.

В рамках форума пройдут спортивные соревнования, сеансы арт-терапии и даже конкурсы талантов и красоту. Гостем развлекательной программы станет экс-солист группы «Отпетые мошенники» Гарик Богомазов.

Площадкой форума станет центр «Согдиана».

«Проектом «Вне зависимости» мы хотим убедить тех, кто находится в зависимости, что жизнь без наркотиков и алкоголя может быть прекрасной, насыщенной и полноценной. Благодаря участию в форуме людей, проходящих и прошедших реабилитацию от наркомании, проект наглядно продемонстрирует, что полное восстановление возможно даже после тяжелейших форм химической зависимости», — говорят организаторы.