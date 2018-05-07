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В Воронеже пройдет антинаркотический форум «Вне зависимости»
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В Воронеже пройдет антинаркотический форум «Вне зависимости» 

АиФ 18 минут назад
Фото: АиФ
С 11 по 13 мая в Воронеже пройдет молодежный антинаркотический форум «Вне зависимости».
В программе форума — консультации, практикумы и интерактив с врачами и психологами. 11 мая эксперты встретятся за круглым столом, чтобы обсудить проблемы зависимых людей и инновации в их реабилитации и социализации.
В рамках форума пройдут спортивные соревнования, сеансы арт-терапии и даже конкурсы талантов и красоту. Гостем развлекательной программы станет экс-солист группы «Отпетые мошенники» Гарик Богомазов.
Площадкой форума станет центр «Согдиана».
«Проектом «Вне зависимости» мы хотим убедить тех, кто находится в зависимости, что жизнь без наркотиков и алкоголя может быть прекрасной, насыщенной и полноценной. Благодаря участию в форуме людей, проходящих и прошедших реабилитацию от наркомании, проект наглядно продемонстрирует, что полное восстановление возможно даже после тяжелейших форм химической зависимости», — говорят организаторы.
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