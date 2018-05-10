Алкоголь отодвигают от мундиаля

Петербургский парламент продолжает готовиться к чемпионату мира по футболу. В ближайшие дни он в срочном порядке рассмотрит законопроект о торговле алкоголем в дни матчей. Впрочем, любителей выпить он вряд ли расстроит.

Если во время прошлогоднего Кубка конфедераций запрещалась продажа спиртного в двухкилометровой зоне вокруг «Санкт-Петербург Арены», то теперь городские власти пошли другим путём. Во-первых, торговать нельзя будет только алкогольными напитками в стеклянной таре. В пластиковой или металлической — пожалуйста. Во-вторых, на заведения общепита запрет не распространяется, требуется только следить, чтобы посетители не брали напитки навынос. В-третьих, измерять расстояние от магазина до стадиона по карте теперь никто не будет: законопроект чётко определяет зоны ограниченного потребления спиртного. Это Крестовский, Каменный и Елагин острова, Парк 300-летия Петербурга и чётная сторона улицы Савушкина от ЗСД до Яхтенной улицы. В эту зону попадают гипермаркеты «Лента», «Карусель» и несколько магазинов шаговой доступности. Ограничения на торговлю алкоголем будут действовать накануне и в день футбольного матча.

А вот вокруг фан-зоны на Конюшенной площади ограничения сделают постоянными на весь срок турнира — с 14 июня по 15 июля. Это всё пространство между Зимней и Лебяжьей канавками, а также территория между Мойкой, Садовой улицей и Невским проспектом.