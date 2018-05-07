Вы их слышали, но не видели: главные голоса Костромы

Мы уверены: вы знаете этих людей, хотя никогда их не видели. Ежедневно они дарят хорошее настроение тысячам костромичей. Как? Своим голосом, улыбкой, теплотой. А еще — музыкой. Они рассказывают о главных новостях региона. И уже много лет справляются со своими задачами блестяще.

Сегодня, в День радио, K1NEWS.RU рассказывает о главных голосах Костромы. О своих коллегах — журналистах, ведущих новостей и диджеях популярных станций.

Солнечная и жизнерадостная. Кажется, у нее всегда хорошее настроение. И это заразительно! Ира пришла на радио 18 лет назад. Все началось с « Авторадио ». С 2006 года Ира регулярно выходит в эфир станций, входящих в состав «Народной Медиа-Группы». Вы слышали ее на «LOVE радио» и «Хите».

Когда я первый раз села к микрофону, не понимая, что делать дальше, Макс Маслов тогда сказал, представь, что внутри тебя начинает разгораться приятный зелёный свет, в котором заключено все хорошее и доброе, что ты можешь дать людям, а теперь с помощью радиоволны наполни этим светом все пространство, где слышен твой голос. Вот с тех пор именно этим и занимаюсь каждый день, — рассказывает Ирина РОМАНОВА.

Елена ЗИНОВЬЕВА

Елена на радио с 2000 года. Ее профессиолнальная деятельность тоже началась с «Авторадио», тогда еще было проводное вещание, и это была первая автономная радиостанция в Костроме, не связанная с другими редакциями (другие входили в состав телерадиокомпаний). Елена работает практически на всех станциях, которые вещают в Костроме, причем одновременно. Это «Авторадио», «ХИТ-FM», « Русское радио », «LOVE Radio», «Energy»…

Самая забавная история… Пересмотреть фильм «День радио» — и понять, что с тобой было почти все. Ну, может, кроме подкустовного выползня. Хотя нет! Был! Точно, — рассказывает Елена ЗИНОВЬЕВА.

Кстати, Елена Зиновьева признана радиоведущей года. Награждение состоялось на ежегодном балу прессы. На этом фото — Елена Зиновьева (справа) с Еленой Лебедевой , редактором.

Наталья ГОСТИЩЕВА

Радио началось в жизни Натальи в 10 классе (1989-1990 год). В школе восстановили радиоузел. И каждую неделю по пятницам за 5 минут до уроков с одноклассницей Натальей Выручаевой (ныне Наталья Евхаритская) делали маленькие школьные новости. А профессией радио стало уже в 1997-году.

Я пришла работать на ТРК «Русь». Была там такая должность — дежурный журналист, который приходил на работу раньше всех и кроме поиска информации был обязан собирать и читать новости на «Радио-71». В 2000-ом работала главным редактором службы информации на «РДВ ФМ». Потом была «Серебряная ладья» и областное радио. И последние 10 лет — работа на всех радиостанциях «Народной Медиа-группы»: «Русское радио», «ХИТ-ФМ», «LOVE», «Energy», «Авторадио», «Юмор ФМ».

Смешных историй в практике Натальи — огромное количество.

Неожиданно заболела коллега, которая должна была вести прямой эфир в 9.00 субботу. До выпуска 20 минут. Редактор попросил заменить. Пришлось накинуть плащ на ночную рубашку и на такси доехать до студии. Успела за 2 минуты до начала. Выпуск не сорвали, но пришлось придумывать ответ на вопрос, почему в верхней одежде сижу у микрофона, — вспоминает Наталья ГОСТИЩЕВА.

Иван САРАФАНОВ

На радио Иван попал в конце 2008 (то есть почти 10 лет назад) прямиком с телевидения. На «Логосе» по утрам как раз шла программа «Утро в городе», которую он вёл, будучи штатным корреспондентом «Народной газеты». В этот момент в холдинге было всего две радиостанции — «Русское радио» и «Русская служба новостей», на смену которой приходила «ХИТ ФМ», готовились другие проекты, а ведущих не хватало.

Никакого кастинга не было. Ване просто сообщили, что его вызывает на приём к себе в кабинет генеральный директор «Народной Медиа-группы» Владимир Лукашенко.

Это был первый такой вызов, мне было всего 18 лет, думал — всё! Если зовут «на ковёр», да ещё и вместе с главным редактором «Народной газеты» Галиной Георгиевной Рубанковой, значит, дела мои плохи. Или выговор, или увольнение… Но оказалось, что Владимир Васильевич просто увидел меня на «Логосе» и вспомнил, что я работаю в его газете. «Если успеваешь вести программы на телевидении, может, попробуешь вести программы ещё и на радио у нас? Нам как раз нужны новые голоса с опытом ведения». После такого вопроса я, конечно, не раздумывал ни секунды, сразу согласился.

2 января 2009 года Ваня вышел в своё первый самостоятельный прямой эфир на «Русском радио». Затем начал работать ещё и на «Хит ФМ» под псевдонимом Даниил Малышев, а ещё чуть позднее и на «LOVE радио».

Самый забавный случай из практики связан с любопытным совпадением.

Только переехав в Кострому и поступив в университет, я как-то сразу прикипел к «Русскому радио», которое тогда только появилось в Костроме. О работе на нём тогда я только мечтал, но слушателем и поклонником был постоянным и активным. Однажды даже решил поучаствовать в розыгрыше «Лови волну» и выиграл. За подарком меня пригласили в офис, взяли небольшое интервью и предложили выбрать один из компакт-дисков звёзд «Русского р»дио". Я остановил свой выбор на дебютном альбоме начинающей тогда группы «Город 312». А спустя несколько лет, когда я уже стал ведущим эфира, моим первым звёздным гостем на радио стала, кто бы вы думали — группа «Город 312»! Вот так судьба нас свела. Я, конечно, рассказал музыкантам эту историю, мы вместе посмеялись в эфире.

Кстати, Иван — еще и лучший журналист печатных СМИ в Костромской области. Успевает все!

Павел ВОЙКИН

Свою радиодеятельность начал в 2001 году в качестве ведущего новостей на легендарном «Радио 71». Сейчас — ведущий программ на «Русском» и «Авторадио».

Забавная история, как обычно, связана с текстами новостей и с тем, как я их читал. Дело было на «Радио 71», шли так называемые «Курьёзные новости». Новости выходили ежечасно, вычитывать было особо некогда, и в эфир я пошел, что называется, с колес. Все шло хорошо, пока я не дошел до новости об именах, которые в разных регионах РФ дают родители своим детям. И вот тут-то меня «накрыло»: папа назвал новорожденного сына Поршень и это неудивительно, так как самого новоиспеченного папашу зовут Цилиндр, а девушка из Удмуртии по имени Канализация меня просто добила… Выпуск, к сожалению, так и не был закончен. После этого случая я стал более добросовестно вычитывать то, что собираюсь выдать в прямой эфир, — говорит Павел ВОЙКИН.

В своей работе Павел больше всего любит музыку и возможность делиться ею со слушателями.

Юрий АРШИНОВ

Свою жизнь с радио он связал в 2005 году. Работал на «Шансоне», главном радио, а потом с 2012 уже на станциях «Народной»: «LOVE» и «Хит».

История про Катерину: позвонили в эфир поздравить Катю с др. Просили песню Катя-Катерина Державина. Но в поиске нашлась песня с таким же названием только в исполнении Асмолова Владимира . Сама песня была подписана только как Катя-Катерина. Вышли в эфир, поздравили и поставили «неправильную Катю». А начиналась она так «На верёвке бельевой в ванной комнате

Ты повесилась сегодня на заре»

Занавес…

Анна ОЛИФЕР

«Всем привет, в студии Анна Олифер!»

Радио — это не только беседы со слушателями и «столы заказов». Это еще и новости. Анна обожает новости. Это целый мир. Разные интонации, улыбка в голосе, или легкая грусть — эмоции здесь куда тоньше, чем в программах по заявкам. Но они тоже есть.

Я пришла на «Русское радио» на 4 курсе. Это был 2012 год. Не так давно я откопала в закромах рабочего компьютера свои первые «пилоты». Боже, кто эта девчонка с тоненьким голоском и костромским говором? За время работы все изменилось. Голос стал гораздо ниже и правильнее. К счастью. Я читала новости на «Русском», на «Лав», на «Хите», на «Авторадио». Три года работы на радио были чудесными. Сейчас я — редактор главного портала Костромы, но «завязать» с радио полностью не могу. Веду небольшую передачку на «Юмор ФМ» — «Хороший день сегодня».

Ведущих новостей, кстати, тоже узнают. Со мной это было один раз. В такси. Таксисты — наша благодарная аудитория. Я заговорила с таксистом как раз в тот момент, когда по радио шли новости. Он был так удивлен! «Нашу маму и там, и тут показывают».

Рейтинг исполнителей для слушателей «Русского радио» за последние 10 дет выглядит следующим образом:

Песни этих исполнителей костромичи заказывали чаще всего.

Холдинг «Народная Медиа-группа» растет и развивается, и уже давно не ограничивается вещанием только на Кострому. Так что к перечню радиостанций, вещающих в Костроме, наши ведущие смело могут добавить работу на «Русском радио» и «Шансоне» в Рязани, и Ульяновске, «Ретро-фм» в Астрахани, Радио «Ваня» в Симферополе. Услышать «наши» голоса можно во всех этих городах. А главным редактором является Елена Лебедева.