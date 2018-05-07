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Литературно-творческий вечер состоится в «Доме Гоголя»
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Литературно-творческий вечер состоится в «Доме Гоголя» 

Управа района Арбат города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа района Арбат города Москвы
Литературно-творческий вечер «Великая война — Великая победа» пройдет в «Доме Гоголя». Гостей ждут 10 мая.
Студенты Музыкального училища имени Гнесиных исполнят произведения таких композиторов, как Сергей Прокофьев, Фредерик Шопен и Сергей Рахманинов. Кроме того, на вечере прочитают творения Василия Гроссмана, даниила Гранина
— Особое значение в этом концерте имеет Симфония №7 Дмитрия Шостаковича, замысел которой родился в блокадном Ленинграде, — сказала заведующая научно-методическим отделом заведения Светлана Панченко.
Ведущая мероприятия — преподаватель Музыкального училища имени Гнесиных Светлана Гирсова.
Вход свободный.
Желающих послушать классику и произведения военных лет ждут в 18:30 по адресу: Никитский бульвар, дом 7А.
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