Литературно-творческий вечер состоится в «Доме Гоголя»

Литературно-творческий вечер «Великая война — Великая победа» пройдет в «Доме Гоголя». Гостей ждут 10 мая.

— Особое значение в этом концерте имеет Симфония №7 Дмитрия Шостаковича , замысел которой родился в блокадном Ленинграде, — сказала заведующая научно-методическим отделом заведения Светлана Панченко.

Ведущая мероприятия — преподаватель Музыкального училища имени Гнесиных Светлана Гирсова.

Вход свободный.

Желающих послушать классику и произведения военных лет ждут в 18:30 по адресу: Никитский бульвар, дом 7А.