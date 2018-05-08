Мострансавто присвоит автобусам имена героев ВОВ

В преддверии 73‐й годовщины со дня Победы в Великой Отечественной войне ГУП МО «Мострансавто» запускает акцию памяти «Автобус Победы».

Автобусам, курсирующим в различных городах Подмосковья, на период акции будут присвоены имена работников предприятия, участвовавших в Великой Отечественной войне. Подвижной состав оформят в праздничном стиле с размещением на борту автобуса краткой информации о героях, в честь которых названы транспортные средства.

По словам генерального директора Мострансавто Владислава Мурашова, мероприятие направлено на сохранение памяти о людях, рисковавших своей жизнью ради мирного будущего.

Уже в первые месяцы сражений сотрудники автопредприятий Подмосковья автоколоннами уезжали на фронт. Многие не вернулись, большинство были удостоены высоких наград. Наша задача — не забыть их подвиг и передать память о героях новому поколению

Подготовка к празднованию Дня Победы активно ведется во всех филиалах Мострансавто. Сотрудники поздравят ветеранов, преподнесут им цветы и подарки, возложат венки к обелискам и мемориалам Победы — все памятники, расположенные на территории предприятий, приведены в порядок после зимнего сезона, в ряде филиалов праздничной символикой будет украшен подвижной состав, здания автовокзалов и автостанций.