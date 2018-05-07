Корнейчук: Грустно, что 9 мая каждый раз превращают в клоунаду

Одни — пытаясь слепить праздник 8 мая, чтобы вычеркнуть 9-е. Вторые — корча из себя защитников 9 мая, устраивают на этом дешевый пиар, но вряд ли знают историю войны.

Что для меня 9 мая? Это подвиг простого народа, который ценой миллионов смертей спас страну и весь мир от нацизма.

Для меня это заслуга не сталиных, жуковых и прочих, а простых людей.

Людей, которые воевали ради своих семей, будущего детей и мирной жизни.

Воевали против идеологии уничтожения славян и евреев.

И они своего добились. И переломали ход истории.

Поэтому мы, новые поколения, можем, конечно, грызть друг другу горло за 9 мая. Но у нас есть сама возможность это делать. И вот это — главный итог Победы, который уже никому не изменить и не вычеркнуть из истории нашего мира…