Ещё
Корнейчук: Грустно, что 9 мая каждый раз превращают в клоунаду
Далее:
Читайте также:
Ещё

Корнейчук: Грустно, что 9 мая каждый раз превращают в клоунаду 

Украина.ру 2 часа назад
Фото: Украина.ру
Одни — пытаясь слепить праздник 8 мая, чтобы вычеркнуть 9-е. Вторые — корча из себя защитников 9 мая, устраивают на этом дешевый пиар, но вряд ли знают историю войны.
Что для меня 9 мая? Это подвиг простого народа, который ценой миллионов смертей спас страну и весь мир от нацизма.
Для меня это заслуга не сталиных, жуковых и прочих, а простых людей.
Людей, которые воевали ради своих семей, будущего детей и мирной жизни.
Воевали против идеологии уничтожения славян и евреев.
И они своего добились. И переломали ход истории.
Поэтому мы, новые поколения, можем, конечно, грызть друг другу горло за 9 мая. Но у нас есть сама возможность это делать. И вот это — главный итог Победы, который уже никому не изменить и не вычеркнуть из истории нашего мира…
Украина.ру: последние новости
В Лиссабоне открылся конкурс Евровидение Фильм для украинского проката: Почему Украине для ее же пользы нельзя запрещать «Собибор» В Киеве осквернили монумент на празднование еврейской Хануки
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Бриллиантовая рука»: о чем вы точно не знали4
Умерли молодыми: Трагические судьбы звезд телешоу33
Актрисы, блестяще игравшие мужские роли
Как снимали самую эротическую сцену советского кино1
Тупые ошибки, которые не заметили режиссёры2
Видео
14:03
«Цвет настроения синий»: что осталось за кадром
Концерты
05:11
Умерли молодыми: Трагические судьбы звезд телешоу
ТВ
02:21
Вышел первый трейлер фильма «Робин Гуд: Начало»
Кино
05:24
Секреты кино, о которых вы не знали
Кино
02:59
Светлана Светличная обиделась на Гайдая
Кино
05:25
Журналисты оконфузились в прямом эфире
ТВ
02:05
Хабенский представил фильм «Собибор» в ООН
Кино
06:52
Тупые ошибки, которые не заметили режиссёры
Кино
02:43
Лановой удостоился пикантной эпиграммы
Кино
04:06
Агилера поразила Сеть новым сексуальным клипом
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение