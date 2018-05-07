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Салюту в День Победы в Орле будет аккомпанировать военный оркестр
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Салюту в День Победы в Орле будет аккомпанировать военный оркестр 

АиФ 52 минуты назад
Фото: АиФ
Праздничному фейерверку в День Победы будет аккомпанировать военный оркестр Академии ФСО, сообщили в пресс-службе администрации Орла.
9 мая на площади Ленина состоится гала-концерт «Ради жизни веков грядущих!». По словам режиссера театрализованного представления Натальи Крючковой, концерт условно делится на три отделения. В первом выступят детские коллективы Орла.
Во втором отделении «Память» выступят народные коллективы из детской школы искусств им. Глинки, Орловского городского института культуры, хоровой школы. Воспитанники школы им. Кабалевского исполнят стихи в память о тех, кто не вернулся с войны, и в благодарность ныне живущим ветеранам. Завершится второе отделение выступлением военного оркестра Академии ФСО и сотрудников полиции.
В третьем отделении, которое авторы театрализованного представления назвали «Мой город — самый лучший на земле!», прозвучат современные эстрадные композиции в исполнении солистов ОГИК и колледжа культуры.
Во время праздничного фейерверка в 22:00 военный оркестр Академии ФСО исполнит песни военных лет. После салюта продолжится праздничный концерт.
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