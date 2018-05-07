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В Марьиной Роще в честь Дня Победы выступят творческие коллективы и духовой оркестр
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В Марьиной Роще в честь Дня Победы выступят творческие коллективы и духовой оркестр 

Управа района Марьина роща 1 час назад
Фото: Управа района Марьина роща
Праздничный концерт «Салют Победы» состоится в Марьиной Роще. Как сообщили в администрации муниципального округа Марьина Роща, всех желающих ждут во вторник, 8 мая.
— В программе — номера артистов и творческих коллективов, являющихся лауреатами всероссийских и международных конкурсов, ансамбля казачьей песни и вокальной группы ансамбля ВДВ Московского военного округа. Кроме того, жителей района ждет выступление духового оркестра, — пояснили в администрации.
Отмечается, что для детей будут работать горка-батут и «полоса препятствий». Все присутствующие смогут попробовать полевую кухню и угоститься горячим чаем.
Начало в 16.00 по адресу: ул. Шереметьевская, д. 2 (площадка возле центра «Планета КВН). (ак)
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