СМИ: первую электрогитару Джорджа Харрисона выставили на торги за $300 тыс.

ЛОНДОН, 7 мая. / ТАСС /. Первая электрогитара британского рок-музыканта Джорджа Харрисона из легендарной группы The Beatles выставлена на торги Julien's Auctions в США за $200 тыс. — 300 тыс. Об этом сообщила газета Daily Mail.

По данным аукционеров, на струнном инструменте Hoffner Club 40 Харрисон играл в качестве ведущего гитариста в группе The Quarrymen. Он выменял электрогитару на акустическую у члена ливерпульской группы The Swinging Blue Jeans Рея Энниса. Затем, в 1965 году, Харрисон передал ее в дар организаторам одного из музыкальных фестивалей, и она была вручена члену немецкой поп-группы, который скончался в 2017 году. Его вдова выставила гитару на аукцион.

Три года назад на Julien's Auctions одна из электрогитар Харрисона была продана за $490 тыс. Имя покупателя тогда названо не было. Музыкант брал во временное пользование этот инструмент Mastersound в британском музыкальном магазине и играл на нем во время нескольких выступлений в Англии и на Нормандских островах летом 1963 года. В 2014 году еще один инструмент Харрисона Rickenbacker ушел с молотка на этом же аукционе за $657 тыс.