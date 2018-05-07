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СМИ: первую электрогитару Джорджа Харрисона выставили на торги за $300 тыс.
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СМИ: первую электрогитару Джорджа Харрисона выставили на торги за $300 тыс. 

ТАСС 1 час назад
ЛОНДОН, 7 мая. /ТАСС/. Первая электрогитара британского рок-музыканта Джорджа Харрисона из легендарной группы The Beatles выставлена на торги Julien's Auctions в США за $200 тыс. — 300 тыс. Об этом сообщила газета Daily Mail.
По данным аукционеров, на струнном инструменте Hoffner Club 40 Харрисон играл в качестве ведущего гитариста в группе The Quarrymen. Он выменял электрогитару на акустическую у члена ливерпульской группы The Swinging Blue Jeans Рея Энниса. Затем, в 1965 году, Харрисон передал ее в дар организаторам одного из музыкальных фестивалей, и она была вручена члену немецкой поп-группы, который скончался в 2017 году. Его вдова выставила гитару на аукцион.
Три года назад на Julien's Auctions одна из электрогитар Харрисона была продана за $490 тыс. Имя покупателя тогда названо не было. Музыкант брал во временное пользование этот инструмент Mastersound в британском музыкальном магазине и играл на нем во время нескольких выступлений в Англии и на Нормандских островах летом 1963 года. В 2014 году еще один инструмент Харрисона Rickenbacker ушел с молотка на этом же аукционе за $657 тыс.
Группа The Beatles была создана в 1960 году и распалась в 1970 году. После этого все четверо музыкантов — Джон Леннон (1940-1980), Пол Маккарти, Джордж Харрисон (1943-2001) и Ринго Старр начали сольные карьеры.
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