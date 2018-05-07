К празднику Победы в центре культуры «Академический» собирают подарки для бабушек и дедушек

В центре культуры и досуга «Академический» идет сбор вещей необходимых вещей и приятных подарков для людей старшего поколения, подопечных фонда «Старость в радость».

Жители Академического района активно принимают участие в благотворительной акции. Которая стартовала 3 мая и завершится завтра, 8 мая. Затем собранные вещи будут переданы в фонд «Старость в радость», волонтеры которого вручат их по назначению.

Передать к празднику бабушкам и дедушкам можно сладости (зефир, пастилу, мармелад), различные чистящие и моющие средства, новую одежду, товары для творчества, кроссворды, постельное белье, «мелочи для уюта, гигиенические предметы, а также открытки.

Напомним, что ЦКиД „Академический находится по адресу: ул. Большая Черемушкинская, д. 6, корп. 2, с 11.00 до 19.00. Телефон для справок: 8 (499) 126-95-64.