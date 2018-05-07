Ещё
К празднику Победы в центре культуры «Академический» собирают подарки для бабушек и дедушек
Далее:
Читайте также:
Ещё

К празднику Победы в центре культуры «Академический» собирают подарки для бабушек и дедушек 

Твоя Газета 1 час назад
Фото: Твоя Газета
В центре культуры и досуга «Академический» идет сбор вещей необходимых вещей и приятных подарков для людей старшего поколения, подопечных фонда «Старость в радость».
Жители Академического района активно принимают участие в благотворительной акции. Которая стартовала 3 мая и завершится завтра, 8 мая. Затем собранные вещи будут переданы в фонд «Старость в радость», волонтеры которого вручат их по назначению.
Передать к празднику бабушкам и дедушкам можно сладости (зефир, пастилу, мармелад), различные чистящие и моющие средства, новую одежду, товары для творчества, кроссворды, постельное белье, «мелочи для уюта, гигиенические предметы, а также открытки.
Напомним, что ЦКиД „Академический находится по адресу: ул. Большая Черемушкинская, д. 6, корп. 2, с 11.00 до 19.00. Телефон для справок: 8 (499) 126-95-64.
Твоя Газета: последние новости
На студенческий фестиваль пригласили ветеранов На мастер-классе в библиотеке № 178 научили разрисовывать тару для консервирования Юные художники изостудии центра «Академический» готовятся к Всероссийским конкурсам
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Бриллиантовая рука»: о чем вы точно не знали4
Умерли молодыми: Трагические судьбы звезд телешоу33
Актрисы, блестяще игравшие мужские роли
Как снимали самую эротическую сцену советского кино1
Тупые ошибки, которые не заметили режиссёры2
Видео
14:03
«Цвет настроения синий»: что осталось за кадром
Концерты
05:11
Умерли молодыми: Трагические судьбы звезд телешоу
ТВ
02:21
Вышел первый трейлер фильма «Робин Гуд: Начало»
Кино
05:24
Секреты кино, о которых вы не знали
Кино
02:59
Светлана Светличная обиделась на Гайдая
Кино
05:25
Журналисты оконфузились в прямом эфире
ТВ
02:05
Хабенский представил фильм «Собибор» в ООН
Кино
06:52
Тупые ошибки, которые не заметили режиссёры
Кино
02:43
Лановой удостоился пикантной эпиграммы
Кино
04:06
Агилера поразила Сеть новым сексуальным клипом
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение