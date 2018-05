Контрастный дуэт: 6 фильмов о киллерах и девочках в беде

Дуэты в кино бывают разными: популярными, нелепыми, безумными, мимимишными, туповатыми и даже идеально подобранными. Сегодня мы окунулись в киномир и нашли вам одну из самых контрастных пар (а точнее — шесть): одинокий загадочный киллер и пропащая девочка, которой некому помочь. Вы уже предвкушаете?

Тебя никогда здесь не было

You Were Never Really Here, 2017

BFI Production Board

Агент ФБР в отставке Джо нашел себе прибыльную работенку: за довольно крупное вознаграждение он спасает девушек из сексуального рабства. Очередное задание, спасение дочери известного нью-йоркского политика, превращается в ночной кошмар, когда выясняется, что спасенную девочку будут искать, а ее отца убили.

Léon, 1994

Gaumont

Семья юной Матильды погибает от рук коррумпированных полицейских. В надежде сохранить свою жизнь, девочка просит убежища у своего соседа, молчаливого француза Леона. По «счастливому» стечению обстоятельств выясняется, что он — профессиональный киллер, который способен убить любого, главное — чтобы была необходимая сумма.

Таксист

Taxi Driver, 1976

Columbia Pictures

Бывший морпех, одинокий таксист Трэвис Бикл страдает от одиночества и несовершенства окружающего его мира: повсюду грязь, жестокость, похоть и обман. Последней каплей становится знакомство Трэвиса с малолетней проституткой Изи, влюбленной своего сутенера и в то же время мечтающей от него сбежать. Бинкл решает взять правосудие в свои руки и смыть «грязь» с улиц Нью-Йорка.

Логан

Logan, 2017

20th Century Fox Film Corporation

Людей Икс больше нет. Логан перебивается случайными заработками и частным развозом, чтобы скопить немного денег на лекарства для Чарльза, страдающего от ужасных мигреней и старческого маразма. Однажды в их жизни появляется женщина, которая умоляет вывезти из страны свою дочь Лауру — девочку-мутанта, получившую свои силы, как и Логан, насильственным путем.

Человек из ниоткуда

Ajeossi, 2010

Cinema Service

Единственный человек, с которым общается владелец ломбарда Чха Тэ Щик — его юная соседка Со Ми. Однажды мама девочки решает обокрасть владельца стрипклуба, в котором работает, не осознавая, к чему приведут ее действия. Женщину убивают, Со Ми берут в заложники, и только Чха Тэ Щик может спасти девочку.

Великий уравнитель

The Equalizer, 2014

Columbia Pictures

Пенсионер Роберт знакомится в забегаловке с молодой проституткой Тери. Девушка жалуется ему на свою тяжелую жизнь, и Роберт обещает ей помочь во что бы то ни стало. В последний раз мужчина решает тряхнуть стариной и показать, на что способны спецагенты. Пусть и в отставке.