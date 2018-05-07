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Район Вешняки готовится отметить День Победы
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Район Вешняки готовится отметить День Победы 

Управа района Вешняки 1 час назад
Фото: Управа района Вешняки
Праздник 9 мая начнётся в Вешняках в 12:00 с районного шествия «Бессмертного полка».
Оно пройдёт от здания кинотеатра «Энтузиаст», которое находится по адресу: ул. Вешняковская, д. 16А. Торжественный митинг будет проведён возле цветника «Звезда», а в 13:00 откроются разнообразные площадки в зоне отдыха «Пруды „Радуга“.
Начиная с 14:00 и до 16:00 вешняковцев будут развлекать художественные коллективы района, готовящие специальную праздничную программу. А в 16:00 для жителей выступят профессиональные артисты и коллективы. Их программа рассчитана на три часа.
Параллельно в течение всего дня будут работать аттракционы, „Шоу мыльных пузырей“, полевая кухня, военная инсталляция, пневматический и пейнтбольный тиры. Самых маленьких будут радовать ростовые куклы, также для детей предусмотрена насыщенная конкурсная программа.
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