Ещё
В Приозерске прошел фестиваль «Помним, гордимся, благодарим»
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Приозерске прошел фестиваль «Помним, гордимся, благодарим» 

Ivyborg.ru 1 час назад
Фото: Ivyborg.ru
В канун 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, в Приозерске, в Центре детского творчества прошел муниципальный фестиваль «Помним, гордимся, благодарим». Свой талант дарили зрителям воспитаники детских садов и школьники.
Организаторы фестиваля — комитет образования приозерской районной администрации, Центр информационных технологий с поставленными задачами — воспитание у подрастающего поколения чувства гордости за подвиги предков при защите Отечества, справились на отлично.
Ветераны Великой Отечественной стали самыми почетными гостями фестиваля, они тепло поддерживали каждого маленького артиста. От проникновенности, искренности происходящего на сцене у зрителей в зале наворачивались слезы. Потому что маленькие артисты не только пели, танцевали, рассказывали стихи о войне, но и чувствовали и жили тем, что показывали.
Праздничный концерт в рамках фестиваля продолжался более двух часов. Двадцать пять солистов, чтецов, танцевальных коллективов вышли 5 мая на сцену Центра детского творчества.
Среди тех, кто подарил ветеранам праздник, воспитанники детских садов из Снегиревки, Мельниково, Раздолья, Саперного, ст. Громово, Мичуринского, Ромашек, приозерских детского сада № 1 и начальной школы-детского сада, воспитанники ЦДТ, учащиеся Красноозерненской, Коммунарской, Кузнечненской, Мельниковской, Громовской, Шумиловской, Отрадненской, Запорожской, Красноармейской, Степанянской, городских № 1 и № 5 школ, Сосновского центра образования.
По окончанию концерта председатель комитета образования администрации Приозерского района Сергей Смирнов вручил каждому участнику фестиваля дипломы, а школьники подарили ветеранам цветы.
Ivyborg.ru: последние новости
В Лодейном Поле выбрали «Народного артиста» Губернатор пригласил Рождера Гловера сыграть “smoke on the water” в Ленобласти Репетиция парада и ремонт дороги полностью закрыли Невский проспект
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Бриллиантовая рука»: о чем вы точно не знали4
Умерли молодыми: Трагические судьбы звезд телешоу33
Актрисы, блестяще игравшие мужские роли
Как снимали самую эротическую сцену советского кино1
Тупые ошибки, которые не заметили режиссёры2
Видео
14:03
«Цвет настроения синий»: что осталось за кадром
Концерты
05:11
Умерли молодыми: Трагические судьбы звезд телешоу
ТВ
02:21
Вышел первый трейлер фильма «Робин Гуд: Начало»
Кино
05:24
Секреты кино, о которых вы не знали
Кино
02:59
Светлана Светличная обиделась на Гайдая
Кино
05:25
Журналисты оконфузились в прямом эфире
ТВ
02:05
Хабенский представил фильм «Собибор» в ООН
Кино
06:52
Тупые ошибки, которые не заметили режиссёры
Кино
02:43
Лановой удостоился пикантной эпиграммы
Кино
04:06
Агилера поразила Сеть новым сексуальным клипом
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение