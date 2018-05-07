В Приозерске прошел фестиваль «Помним, гордимся, благодарим»

В канун 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, в Приозерске, в Центре детского творчества прошел муниципальный фестиваль «Помним, гордимся, благодарим». Свой талант дарили зрителям воспитаники детских садов и школьники.

Организаторы фестиваля — комитет образования приозерской районной администрации, Центр информационных технологий с поставленными задачами — воспитание у подрастающего поколения чувства гордости за подвиги предков при защите Отечества, справились на отлично.

Ветераны Великой Отечественной стали самыми почетными гостями фестиваля, они тепло поддерживали каждого маленького артиста. От проникновенности, искренности происходящего на сцене у зрителей в зале наворачивались слезы. Потому что маленькие артисты не только пели, танцевали, рассказывали стихи о войне, но и чувствовали и жили тем, что показывали.

Праздничный концерт в рамках фестиваля продолжался более двух часов. Двадцать пять солистов, чтецов, танцевальных коллективов вышли 5 мая на сцену Центра детского творчества.

Среди тех, кто подарил ветеранам праздник, воспитанники детских садов из Снегиревки, Мельниково, Раздолья, Саперного, ст. Громово, Мичуринского, Ромашек, приозерских детского сада № 1 и начальной школы-детского сада, воспитанники ЦДТ, учащиеся Красноозерненской, Коммунарской, Кузнечненской, Мельниковской, Громовской, Шумиловской, Отрадненской, Запорожской, Красноармейской, Степанянской, городских № 1 и № 5 школ, Сосновского центра образования.