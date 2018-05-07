«Вива СССР!»: как жили маленькие испанцы в Куйбышевском детдоме?

Каким ветром в провинциальный Куйбышев 30–40-х годов прошлого века занесло испанских детей? Где в областной столице находился интернат для маленьких Хосе и Кармен? Почему местные коммунисты не смогли уберечь юных басков и астурийцев от холода, голода и эпидемий? Об этом и многом другом в материале 63.ru.

Niños de Rusia

«Ниньёс дэ Руссиа» или дети России — так в Испании принято называть тех, кого во время гражданской войны в Пиренеях родители-республиканцы отправили в СССР. Пока мамы и папы малышей пытались отстоять свое отечество от фашистской диктатуры, их детей эвакуировали во Францию, Мексику, Данию, Швейцарию, Великобританию, Бельгию и Советский Союз. Всего Родину покинули 34 тысячи ребят. Почти три тысячи из них отправились в страну победившего социализма. Первый пароход с охваченных войной южных берегов прибыл в Ленинград в 1937 году.

Гражданская война в Испании (июль 1936 — апрель 1939) — конфликт между Второй Испанской Республикой и оппозиционной ей испанской военно-националистической диктатурой под предводительством генерала Франсиско Франко (мятежники), поддержанного фашистской Италией, Германией и Португалией.

Если на Западе маленьких беженцев распределили по семьям, то в СССР почти всех испанских детей отправили в специально созданные для них дома-интернаты. Правительство приняло решение не разделять юных испанцев и оставить их под присмотром приехавших с ними воспитателей и учителей, чтобы сохранить культуру, самобытность и язык. Нормы содержания для пиренейских мальчиков и девочек в госучрежданиях были установлены в 2,5–3 раза выше, чем для обычных советских сирот.

Готовить к жизни в СССР всерьез и надолго эвакуированных детей поначалу никто не собирался: в Союзе верили в скорую победу республиканцев. Так ребята из Страны Басков, Астурии и Кантабрии оказались в интернатах Подмосковья, Ленинграда, Киева, Харькова, Одессы, Евпатории и Херсона. Летом часть воспитанников вывозили на море — в знаменитый лагерь «Артек».

Погодные условия в Крыму максимально приближены к испанским

Куйбышевская «сказка»

Через два года после приезда в СССР первых маленьких испанцев, осенью 1939 года в Куйбышеве открылся детский дом №14 народного комиссариата просвещения РСФСР. Госучреждение создали специально для ребят из Пиренеев.

— По документам в Куйбышев привезли испанцев из интернатов Подмосковья и Ленинграда. Всего 153 воспитанника в возрасте от 9 лет и старше: 54 девочки и 99 мальчиков. Вместе с ними прибыли испанская учительница и две воспитательницы. Причин перевода детей в наших архивах мне найти не удалось, — сообщил 63.ru начальник отдела использования архивных документов центрального государственного архива социально-политической истории Самарской области Евгений Малинкин.

В областной столице испанских подростков поселили в курортно-дачном районе — на поляне имени Фрунзе. Точное местоположение интерната в документах не указывается.

Одна из бывших купеческих дач на Барбошиной поляне

По одним данным госучреждение якобы находилось на бывшей даче купца Соколова, по другим — на соседней даче негоцианта Шихобалова. В пользу этой версии говорят и свидетельства очевидцев. Так, снимавшаяся в массовке фильма «Тимур и его команда» жительница Самары вспоминает, что вместе с ней в ленте участвовали испанские дети. По ее словам, этих ребят привозили на площадку из санатория имени III Коминтерна (бывшая дача купца Шихобалова. — Прим. 63.ru). Впрочем, сейчас обе знаменитые постройки находятся на территории современного санатория имени Валерия Чкалова

Потрясающий вид на Волгу, портики, террасы, раскидистые марши наружных лестниц. Настоящий сказочный дворец, особенно для отпрысков бедных рабочих и крестьянских испанских семей. Однако очень скоро стало понятно: условия, в которых оказались несчастные Niños de Rusia, далеки от сказочных.

Внешне здание как будто не изменилось со времен СССР

— Дети остаются размещенными в двух деревянных барачного типа зданиях. В корпусах, где находятся дети — тесно. В коридорах корпусов, палатах полы грязные. Уборные и умывальные в неудовлетворительном санитарном состоянии. Белье постельное — наволочки, грязные. Основной большой каменный корпус находится на ремонте. По сообщению представителя Наркомпроса тов. Ларионовой дети имеют только одну смену верхней одежды — брюки, рубашки. В связи с этим, когда появилась необходимость сделать дезинфекцию всей одежды, встретились чрезвычайно большие затруднения, — цитирует акт, составленный 25 октября 1939 года проверяющей комиссией облздрава ведущий специалист Российского государственного архива фонодокументов, автор научных публикаций о детях войны Анна Фернандес.

Эпидемия за эпидемией

Как видно, куйбышевские чиновники к принятию испанских детей серьезно не готовились. Поселили во вроде бы курортной зоне и забыли. О существовании 153 ребят местному начальству напомнила очередная проверка. На этот раз не областного, а союзного значения.

Собственного транспорта у казенного учреждения не было. А до ближайшего шоссе — 3,5 километра бездорожья. Поэтому вовремя получить медпомощь отрезанные от цивилизации Niños de Rusia просто не могли.

— Нередко работникам казенного учреждения приходилось в буквальном смысле тащить продукты на своем горбу от трамвайной линии, — констатирует Евгений Малинкин.

И хорошо еще, если эти продукты вообще были. Ведь согласно всё тому же акту проверки, воспитанников и педагогов интерната просто-напросто не включили в плановое снабжение! Но даже и эти крохи до оголодавших «маленьких Хосе и Кармен» доходили не всегда. Имеющие доступ к еде ответственные советские работники тащили из казенного учреждения буквально всё, что плохо лежало. А руководство, если и не участвовало в этом, то закрывало глаза.

Сейчас до Барбошиной поляны ходит транспорт, а в 40-е годы добраться сюда можно было только пешком

— Гунский Иван Михайлович (1908 года рождения) в 1943 году приговорен к 3 годам лишения свободы за должностные злоупотребления в период работы директором детдома № 14 г. Куйбышева. К тому моменту он уже пять месяцев работал директором школы в Богатовском районе, — поделился архивной находкой с 63.ru Евгений Малинкин.

Нездоровые во всех смыслах условия жизни были не только в куйбышевском детском доме. Историки говорят, что подобные проблемы проверяющие выявили и в других интернатах для испанских детей: чем дальше от Москвы и Ленинграда, тем хуже.

Дрались и воровали

Взрывной южный темперамент, подростковый возраст большинства воспитанников, стресс от расставания с родителями — всё это не способствовало ни дисциплине, ни отличной учебе. Среди детей были и второгодники, и те, кого оставляли на осень.

— Обращает на себя внимание, что многие дети в 14, 15 и даже 16 лет учатся всего лишь в третьем классе. Общеобразовательный уровень детей, среди которых наибольшую часть составляли дети бедных шахтеров, зачастую не соответствовал их возрасту. Поэтому при комплектации классов приходилось учитывать не только то, сколько лет учащимся, но и их уровень знаний. Кроме того, оказалось, что школа Испании имеет мало общего со школой СССР. Школьные программы в Советском союзе были гораздо сложнее, — говорит Анна Фернандес.

Да и сама школа-интернат остро нуждалась в квалифицированных педагогах, которые надолго там не задерживались. Ждать отличной учебы при таких вводных как минимум странно.

Однако, как только над местными чиновниками нависла реальная угроза (а в конце 30-х годов отправить в лагеря или расстрелять могли и за меньшие грехи!), жизнь в интернате стала налаживаться. Юных мачо обеспечили и едой, и постельным бельем, и одеждой, и даже полноценным досугом.

— Больше всего мне запомнились характеристики на испанских детей. Там упоминается, например, что 14-летний Хосе Басконес, который учится в третьем классе, — хорошист. Мальчик воровал, грубил старшим, бил ребят младше себя. Занимался в кружке выпиливания и к весне 1940 года начал заметно исправляться. Или вот 15-летний Хосе Мануэль Кинтин, также учащийся в третьем классе, зимой воровал, грубил, дрался со старшими, убивал кошек и собак. К весне 1940 мальчик уже имел неплохую дисциплину и желание учиться, — рассказывает Евгений Малинкин.

Самарские купцы предпочитали помпезно украшать свои усадьбы

Куйбышевская история испанских детей войны оборвалась так же внезапно, как и началась. В середине 1940 года воспитанников интерната снова отправили в подмосковные и ленинградские детдома.

— Быт и учеба испанцев к тому времени у нас в городе уже были налажены. Сюда даже собирались прислать еще около ста детей. Поэтому причины такого перевода не понятны, в архивах каких-либо объяснений этому мне не встречалось, — недоумевает Евгений Малинкин.

Впрочем, историки не исключают, что детдом в Куйбышеве могли закрыть из-за банальной экономии бюджетных средств.

— Дело в том, что еще в июне 1940 года секретариат ВЦСПС, с согласия испанской секции Коминтерна, ЦК ВЛКСМ и Наркомпроса, принял постановление, касающееся так называемых «переростков». Речь шла об исключении из детдомов юношей и девушек старше 16 лет, уже к этому времени окончивших седьмые классы средней школы и поступивших в техникумы и другие учебные заведения. Одновременно в ВЦСПС было решено санкционировать переезд из детских домов в общежития предприятий отстающих учеников старше шестнадцати лет, не окончивших семилетку, а продолжающих учебу с четвертого по шестой класс. Позже для старших воспитанников были созданы Дома испанской молодежи. Таким образом, места в детских домах Москвы и Ленинграда освобождались для младших детей, куда и могли перевести детей из Куйбышева, — рассуждает Анна Фернандес.

В этих корпусах испанские дети прожили около года

«Обсоветили»

Уезжавшие из Испании лишь на несколько лет, чтобы переждать гражданскую войну, ребята остались в СССР на долгие годы.

— В глазах тогдашних властей диктатор Франсиско Франко был заклятым врагом. Поэтому детей было решено не возвращать. Уверена, что, если ли бы победили республиканцы, детей бы вернули. Как бы то ни было, дети в СССР получили образование, профессию, хотя и были серьезно травмированы, — рассуждает Анна Фернандес.

Многие повзрослевшие мальчики и девочки сами не пожелали покидать новую родину. Те, кому к 1941 году исполнилось 18 лет, даже добровольно пошли на фронт и наравне со всеми сражались в Великой Отечественноей войне.

Один из них — Рубен Руис-Ибааррури (9 января 1920 — 3 сентября 1942) — Герой Советского Союза, командир пулемётной роты, капитан. Сын лидера Коммунистической партии Испании Долорес Ибаррури и шахтёра-социалиста Хулиана Руиса. На фронтах Великой Отечественной войны Рубен Ибаррури с первых дней. Награжден орденом Красного Знамени. Участвовал в боях под Стадинградом, где был тяжело ранен. 3 сентября 1942 года скончался в госпитале. Источник: Википедия

В СССР испанцы получили высшее образование, работу, обзавелись семьями и детьми. И, видимо, не желали своим родным той же участи, которую им пришлось пройти в детстве и юности. Сейчас в нашей стране осталось около 70 тех самых Niños de Rusia.