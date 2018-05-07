Праздничные мероприятия и подарки подготовили для пассажиров метро в рамках празднования Дня Победы

Московский метрополитен поздравит пассажиров с Днем Победы, сообщили в пресс-службе подземки.

«Московский метрополитен приготовил серию тематических мероприятий, приуроченных к празднованию 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Для пассажиров будут организованы праздничные выступления на площадке «Музыка в метро», выставки и раздача Георгиевских лент», — говорится в сообщении.

По словам первого заместителя начальника Московского метрополитена по стратегическому развитию и клиентской работе Романа Латыпова, на площадке «Музыка в метро» станции «Таганская» запланировано выступление оркестра кадетского класса одной из столичных школ с патриотическими песнями. Также на протяжении всего дня 9 мая на стойках «Живое общение» пассажирам будут раздавать Георгиевские ленты, а также по 30 тыс. значков и флажков с праздничной символикой. Московский метрополитен выпустит памятные билеты и поздравит пассажиров с Днем Победы на эскалаторных наклонах.

Уточняется, что в период проведения массовых городских мероприятий с 7 по 9 мая для оказания необходимой помощи будут дежурить сотрудники Центра обеспечения мобильности пассажиров. Так, только 9 мая дежурство будет организовано на 50 станциях метро в пределах Кольцевой линии, а также расположенных рядом с парками и центральными площадями.

Помимо этого, с 8 по 12 мая на станции «Парк Победы» пройдет выставка фотопроекта «Герои России, какими их не видел никто», организованная совместно с благотворительным фондом «Память поколений». Вторая фотовыставка «Метро в годы войны» пройдет с 9 по 13 мая в переходе со станции «Ленинский проспект» на станцию «Площадь Гагарина».