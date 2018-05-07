«Их за мониторами не видно»: Алла Довлатова подняла вопрос о спорте и детях

Российская радио— и телеведущая Алла Довлатова озадачилась вопросом, какое поколение мужчин мы взращиваем сегодня. Ведь в то время как в ее детстве практически каждый мальчик в обязательном порядке посещал спортивные кружки, большинство сегодняшних ребят на удивление далеки от спорта.

Наслаждаясь солнцем на курорте, радиоведущая Алла Довлатова обратила внимание на других отдыхающих в ее отеле туристов. И особенно бросились ей в глаза мальчики, играющие у бассейна. Как отметила Алла, зрелище было весьма печальное, поскольку и комплектация и навыки парней ясно указывали, что дома ребята практически не уделяют времени спорту.

«Из 10 разновозрастных мальчиков, которые отдыхают вместе со своими родителями здесь в Сочи, ни один из них не занимается спортом. Это видно по их комплекции, по фигуре и даже по их поведению. Почему молодёжь перестала заниматься спортом? Как думаете? Обязательно ли мальчик должен заниматься спортом?» — озадачилась Довлатова, справедливо рассуждая, что спорт — это не только физические данные, но и определенное воспитание, позволяющее парням стать настоящими мужчинами. Впрочем, обсудив этот вопрос с мужем, Алла предположила, что сегодня многие секции стали платными, да и находятся далеко от дома, а потому ажиотаж вокруг здорового спортивного детства сошел на нет.

Однако многочисленные поклонники Довлатовой уверили ее, что практически при каждой школе есть несколько бесплатных кружков, и все, что нужно — это лишь желание, которого как раз и нет у современных парней. Как ни крути, однако мальчиков сейчас интересуют одни компьютеры, да и открытие фастфудов на каждом шаге делают свое дело. «И не только спортом, но ещё и служить в армии! И все это в прошлом» «Это точно, сейчас их за мониторами не видно, ребята готовы сутками играть в комп» «Нужно заниматься спортом! Это обязательно для развития!» «Дети сейчас не спортом занимаются, а в инете висят… Это стало модно для них» «Это точно! Дети большинство полные и не поворотливые! Едят один фастфуд и запивают газировкой!» «Вообще в советское время было много хорошего. Сейчас это, к сожалению, утрачено. И спортивное детство — одно из того, что ушло в прошлое»