В Филёвском парке состоялся «Марш Победителей»

В районе Филевский парк состоялось шествие «Марш Победителей», посвященное празднованию 73-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

На месте формирования колонны на площади перед храмом Всех Святых на Филевской пойме собрались сотни людей. Бодрый настрой и ритм всей колонне задали музыканты духового оркестра войск Национальной гвардии РФ, возглавившие праздничное шествие.

В колонне шли ветераны и труженики тыла, воины — интернационалисты, жители района с фотографиями своих родственников, участвовавших в войне, представители общественных организаций и трудовых коллективов западного округа столицы, представители Управы района, депутаты Московской городской Думы , депутаты муниципального собрания района Филевский парк, члены попечительского совета и весь коллектив ТКС «Бригантина».

По окончанию шествия всех ждал праздничный концерт на большой сцене у Дома культуры «Бригантина». Открыл концертную программу духовой оркестр, который исполнил песню «День победы». Перед ветеранами и жителями района с танцевальными композициями выступили участники творческих студий «Бриз», «Studio Progect», «Ювента», «Terra», «Солнечные дети».

Со сцены звучали песни военных лет, которые блестяще исполнили руководитель студии «BelCanto», солистка Московской филармонии Екатерина Бабич и педагог по-народному и эстрадному вокалу, солистка ансамбля «Русская песня» под руководством Надежды Бабкиной Дарья Винокурова.

Поэтесса, член Союза писателей России, руководитель творческого салона «Каникулы для души» Юлия Володина подарила ветеранам свое авторское стихотворение, написанное специально к празднику. Порадовали своим творчеством и приглашенные артисты эстрады: экс участник группы «На-На» Владимир Левкин , певец Алишер и группа «Девчата».

В конце концерта ветеранам вручили цветы. Не обошлось и без традиционной полевой кухни, выставки техники военных лет от музея Мосгорстранса, работ участников студий изобразительного и декоративно-прикладного искусства «Символы Победы», книжной тематической выставки от библиотеки №213 им. Леси Украинки

Праздник получился по-настоящему ярким, торжественным, пропитанным духом патриотизма и гордости за свою страну.

Хочется выразить огромную благодарность тем, кто оказал помощь в организации мероприятия: председателю фонда «Открытые сердца» Поважному Дмитрию Борисовичу, генерал-полковнику войск Национальной гвардии РФ Голлоеву Игорю Дмитриевичу, депутату Мосгордумы Сороке Олегу Иосифовичу , главе Управы района Филевский парк Мирошниченко Роману Евгеньевичу, директору музея Мосгортранса Гуменюку Максиму Юрьевичу.

«Марш Победителей» прошел уже в четвертый раз. Нет никаких сомнений, что в будущем традиция проведения этого замечательного мероприятия будет обязательно продолжена.