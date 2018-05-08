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Экоцентр «Битцевский лес» приглашает на мастер-класс «Цветы ветеранам» и на занятие для детей
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Экоцентр «Битцевский лес» приглашает на мастер-класс «Цветы ветеранам» и на занятие для детей 

Ясенево 1 час назад
Фото: Ясенево
8 мая в 12:00 на мастер-классе «Цветы ветеранам» (3 +), вас научат делать бумажные цветы и открытки.
Открытки и цветы можно будет подарить вВеликой Отечественной войны 9 Мая в День Победы.
11 мая в 10:30 приходите с малышами на сеанс экомультфильмов «МультУтро» (0+). Занятия бесплатны, без предварительной записи.
Посещение экскурсий, занятий кружков и тематических мероприятий на природных территориях и в эколого-просветительских центрах — отличная возможность зарядиться положительной энергией и познакомиться с новыми гранями природной жизни.
Адрес экоцентра «Битцевский лес» — Новоясеневский тупик, дом 1, строение 3. Справки по телефону: 8 (916) 306-56-50.
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