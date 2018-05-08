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Леопард съел трехлетнего сына полицейского
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Леопард съел трехлетнего сына полицейского 

Lenta.ru 42 минуты назад
Фото: Lenta.ru
В национальном парке королевы Елизаветы в Уганде леопард утащил и съел трехлетнего сына сотрудника полиции. Об этом сообщает издание The Independent.
Инцидент произошел вечером в пятницу, 4 мая. Мальчик находился под присмотром горничной в охотничьем домике на берегу озера Эдвард, располагающегося в нескольких километрах к югу от экватора.
По словам представителя государственной природоохранной организации Башира Ханги, женщина не заметила, что ребенок вышел вслед за ней. Она услышала его крик и побежала на помощь, но опоздала: леопард с ребенком уже скрылся в буше.
В результате поисков, начатых властями, был обнаружен череп пропавшего мальчика. Его передали отцу для погребения. Хищника, который напал на ребенка, планируют изловить и держать в неволе. «После того, как он попробовал человеческую плоть, его будет тянуть съесть другого человека, и он станет опасен», — пояснил Ханги.
Национальный парк королевы Елизаветы — самый популярный среди туристов заповедник Уганды. Там обитают слоны, буйволы, гиппопотамы, мангусты, бородавочники, шимпанзе, бабуины, львы, леопарды, гиены, шакалы, антилопы и десятки других видов животных.
В январе сообщалось, что в индийском округе Чхиндвара (штат Мадхья-Прадеш) леопард убил и съел двух детей. Cначала хищник напал на трехлетнюю девочку, которая играла возле дома. Он убил ее и уволок тело в лес. Через шесть часов леопард появился в соседней деревне и утащил десятилетнего мальчика.
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