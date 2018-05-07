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Сотрудники нацпарка в Уганде выслеживают леопарда-людоеда, убившего ребенка
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Сотрудники нацпарка в Уганде выслеживают леопарда-людоеда, убившего ребенка 

РИА Новости 56 минут назад
МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Сотрудники Национального парка королевы Елизаветы в Уганде ищут леопарда, похитившего и растерзавшего трехлетнего ребенка, пишет местное издание Daily Monitor.
Представитель природоохранного ведомства Уганды Башир Ханги сообщил, что инцидент произошел в конце прошлой недели. Погибший малыш оставался на попечении няни в домике для сафари и без ее ведома вышел наружу, где его схватил леопард.
Оперативные поиски ребенка не принесли результата. На следующий день его останки были обнаружены под деревом в саванне.
Егеря продолжают выслеживать зверя. Ханги отметил, что леопарда-людоеда необходимо изъять из дикой природы, поскольку он представляет угрозу для других сотрудников парка и посетителей заповедника.
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