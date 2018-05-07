Сотрудники нацпарка в Уганде выслеживают леопарда-людоеда, убившего ребенка

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости . Сотрудники Национального парка королевы Елизаветы в Уганде ищут леопарда, похитившего и растерзавшего трехлетнего ребенка, пишет местное издание Daily Monitor.

Представитель природоохранного ведомства Уганды Башир Ханги сообщил, что инцидент произошел в конце прошлой недели. Погибший малыш оставался на попечении няни в домике для сафари и без ее ведома вышел наружу, где его схватил леопард.

Оперативные поиски ребенка не принесли результата. На следующий день его останки были обнаружены под деревом в саванне.

Егеря продолжают выслеживать зверя. Ханги отметил, что леопарда-людоеда необходимо изъять из дикой природы, поскольку он представляет угрозу для других сотрудников парка и посетителей заповедника.