Допризывники активно участвуют в патриотических мероприятиях

Неотъемлемую часть военно-патриотического воспитания подрастающего поколения в Вешняках составляет физическая подготовка допризывной молодёжи. Об этом сообщил глава управы района Сергей Махов.

Он подчеркнул, что к физической подготовке относится не только укрепление здоровья подростков, но также и пропаганда положительного отношения к службе в Вооружённых силах, которая проводится методом популяризации военно-прикладных видов спорта.

Глава управы рассказал, что в районе проводится планомерная работа по организации тематических спортивных соревнований и мероприятий.

При этом, в ходе планировании и проведении спортивных мероприятий военно-патриотической направленности в расчет берутся самые разные возрастные категории жителей, но наиболее активно, по словам Сергея Махова, к участию привлекаются дети, подростки и допризывная молодёжь.