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Допризывники активно участвуют в патриотических мероприятиях
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Допризывники активно участвуют в патриотических мероприятиях 

Управа района Вешняки 54 минуты назад
Фото: Управа района Вешняки
Неотъемлемую часть военно-патриотического воспитания подрастающего поколения в Вешняках составляет физическая подготовка допризывной молодёжи. Об этом сообщил глава управы района Сергей Махов.
Он подчеркнул, что к физической подготовке относится не только укрепление здоровья подростков, но также и пропаганда положительного отношения к службе в Вооружённых силах, которая проводится методом популяризации военно-прикладных видов спорта.
Глава управы рассказал, что в районе проводится планомерная работа по организации тематических спортивных соревнований и мероприятий.
При этом, в ходе планировании и проведении спортивных мероприятий военно-патриотической направленности в расчет берутся самые разные возрастные категории жителей, но наиболее активно, по словам Сергея Махова, к участию привлекаются дети, подростки и допризывная молодёжь.
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