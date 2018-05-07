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В Покровском-Стрешневе 9 мая устроят праздничный концерт
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В Покровском-Стрешневе 9 мая устроят праздничный концерт 

Префектура СЗАО города Москвы 1 час назад
Фото: Префектура СЗАО города Москвы
В районе Покровское-Стрешнево в среду, 9 мая, на площадке у театра танца «Гжель» по адресу: улица Свободы, дом 10 пройдет большая праздничная программа, посвященная 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщил начальник отдела по взаимодействию с населением управы района Максим Московцев.
— Для гостей будут работать анимационные площадки. Все желающие смогут сыграть в различные викторины и поучаствовать в спортивных соревнованиях. Также всех ожидает праздничный концерт. Ждем жителей и гостей Покровского-Стрешнева на праздник, — сказал Максим Московцев.
Также на площадке будет организована работа полевой кухни. Собравшиеся смогут отведать солдатскую кашу.
Праздничное мероприятие начнется в 12.00.
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