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Ни с места! В Детройте появится трехметровая бронзовая статуя Робокопа
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Ни с места! В Детройте появится трехметровая бронзовая статуя Робокопа 

PlayboyRussia.com 52 минуты назад
Фото: PlayboyRussia.com
В Детройте, где развивались действия фильма «Робокоп» 1987 года, установят трехметровую бронзовую статую главного героя картины.
Деньги на установку скульптуры уже собрали с помощью краудфандинговой площадки Kickstarter.
Кадр из фильма «Робокоп возвращается» (2001)
Фигура будет установлена на площади около Научного центра Мичигана. Ее высота будет более трех метров, а цена составит около 70 тысяч долларов.
RoboCop will be reporting for duty at the Michigan Science Center in Detroit. https://t.co/c5nXhdlfHb pic.twitter.com/gK9xAR4cVF
— The Detroit News (@detroitnews) 2 мая 2018 г.
«Робокоп будет дежурить в Научном центре Мичигана».
Идея установки памятника Робокопу возникла еще в 2011 году, когда в Филадельфии был открыт монумент знаменитому киногерою Рокки Бальбоа. Тогда жители Детройта организовали группу в фейсбуке, где обсуждали со скульпторами детали будущей статуи робота-полицейского, а также планировали бюджет. Саму модель Робокопа создали с помощью 3D-сканирования, на основе его образа в первом фильме.
Изначально авторы проекта хотели сделать двухметровую статую, однако, когда им удалось собрать на Kickstarter больше заявленных 50 тыс. долларов, они решили установить трехметровую скульптуру.
Первые фотографии бронзового Робокопа опубликовал скульптор из компании Venus Bronze Works Inc.
Фотография из личного архива Giorgio Gikas
Организаторы уже обсудили все детали с Научным центром и выбрали нужное место для фигуры. Робокоп будет установлен в конце мая, однако точная дата возведения пока неизвестна.
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