7 кровавых хорроров, чтобы как следует испугаться

Подборка жестких и кровавых фильмов для сильных духом зрителей, жаждущих тряхнуть адреналином.

Даже у ягнят есть зубы

Даже у ягнят есть зубы

В маленьком городке двух молодых девушек терроризирует группа психопатов. Подвергшись насилию, девушки решают взять возмездие в свои руки и отомстить по полной своим мучителям. Полуночный человек

Полуночный человек

На чердаке старого дома Алекс и её друзья нашли игру, с помощью которой вызвали Полуночного человека. Это существо, кажется, может воплотить самые жуткие кошмары тех, кто его потревожил. 31: Праздник смерти

31: Праздник смерти

За день до Хэллоуина пятеро работников передвижного цирка похищены, чтобы стать участниками смертельной игры, по условиям которой им предстоит в течение 12 часов продержаться против самых отмороженных маньяков в мире. Последний дом слева

Последний дом слева

На выходных Мэри приезжает к своей подруге Пейдж на работу в магазин. Чуть позже в магазине появляется обаятельный парень, который покупает сигареты и предлагает девушкам покурить «травку». Девушки соглашаются и отправляются с молодым человеком в мотель, не подозревая, что их там ждет. Хостел 3 Хостел 3 Во время веселого мальчишника в Лас-Вегасе бесследно исчезает один из его участников. Наутро друзья организовывают поиски и приезжают в отель, адрес которого был прислан в сообщении от имени пропавшего товарища. Оказавшись в заложниках, ребята приходят в себя в незнакомом помещении, в клетках. И выкуп за них никто не попросит. Пила 8 Пила 8 Спустя 10 лет после официальных похорон Джона Крамера , изощренного маньяка по прозвищу «Пила», внезапно один за другим в городе появляются новые жертвы — с изуродованными телами, будто прошедшими через «испытания» убийцы. Неужели Джон жив? Райское озеро

Райское озеро

Влюбленные Дженни и Стив отправляются к Райскому озеру, чтобы провести выходные, уединившись на природе. Источником ужаса становится группа агрессивных подростков, которые превращают романтический уикенд в смертельные пытки. Остаётся лишь один вопрос: чья участь будет страшнее?