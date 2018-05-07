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7 кровавых хорроров, чтобы как следует испугаться
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7 кровавых хорроров, чтобы как следует испугаться 

Ivi.ru 47 минут назад
Фото: Ivi.ru
Подборка жестких и кровавых фильмов для сильных духом зрителей, жаждущих тряхнуть адреналином.
Даже у ягнят есть зубы
Даже у ягнят есть зубы
В маленьком городке двух молодых девушек терроризирует группа психопатов. Подвергшись насилию, девушки решают взять возмездие в свои руки и отомстить по полной своим мучителям. Полуночный человек
Полуночный человек
На чердаке старого дома Алекс и её друзья нашли игру, с помощью которой вызвали Полуночного человека. Это существо, кажется, может воплотить самые жуткие кошмары тех, кто его потревожил. 31: Праздник смерти
31: Праздник смерти
За день до Хэллоуина пятеро работников передвижного цирка похищены, чтобы стать участниками смертельной игры, по условиям которой им предстоит в течение 12 часов продержаться против самых отмороженных маньяков в мире. Последний дом слева
Последний дом слева
На выходных Мэри приезжает к своей подруге Пейдж на работу в магазин. Чуть позже в магазине появляется обаятельный парень, который покупает сигареты и предлагает девушкам покурить «травку». Девушки соглашаются и отправляются с молодым человеком в мотель, не подозревая, что их там ждет. Хостел 3  Хостел 3  Во время веселого мальчишника в Лас-Вегасе бесследно исчезает один из его участников. Наутро друзья организовывают поиски и приезжают в отель, адрес которого был прислан в сообщении от имени пропавшего товарища. Оказавшись в заложниках, ребята приходят в себя в незнакомом помещении, в клетках. И выкуп за них никто не попросит. Пила 8  Пила 8  Спустя 10 лет после официальных похорон Джона Крамера, изощренного маньяка по прозвищу «Пила», внезапно один за другим в городе появляются новые жертвы — с изуродованными телами, будто прошедшими через «испытания» убийцы. Неужели Джон жив? Райское озеро
Райское озеро
Влюбленные Дженни и Стив отправляются к Райскому озеру, чтобы провести выходные, уединившись на природе. Источником ужаса становится группа агрессивных подростков, которые превращают романтический уикенд в смертельные пытки. Остаётся лишь один вопрос: чья участь будет страшнее?
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