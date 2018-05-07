Еще один день — еще одна возможность: «День доброты» прошел на Западе Москвы

Партийцы района Ново-Переделкино приняли участие в благотворительном мероприятии для детей с заболеванием ДЦП.

В районе Ново-Переделкино в течение года стараются организовывать как можно больше мероприятий для детей с ДЦП с целью привлечения внимания к существующим у них барьерам на пути к социальной адаптации.

«День доброты» — благотворительное мероприятие в поддержку детей с ДЦП был организован при участии МО партии «Единая Россия» района Ново-Переделкино ЗАО г. Москвы в ГБУ «Комплексный реабилитационно-образовательный центр».

«День доброты» прошел при участии главы управы Николая Булыгина, главы муниципального округа Анатолия Митрофанова , заместителя руководителя исполкома МО ВПП «Единая Россия» района Ново-Переделкино ЗАО г. Москвы Светланы Крейнес, депутатов Совета депутатов района Надежды Хрыкиной и Светланы Джума, а также партийных активистов.

В программу вошли творческие мастер-классы, спортивные интерактивы, высадка цветов на территории Центра, различные конкурсы, игры и, конечно же, праздничный концерт. Также необычной деталью мероприятия стало катание всех желающих на мотоциклах байкерами Всероссийского мотоклуба «Ночные волки»

«Подобные мероприятия способствуют формированию в обществе толерантного отношения к людям с ограниченными возможностями. Сегодня, посредством совместного творчества, мы постарались заложить в детях такие качества как нравственность, милосердие и доброта», — отметила Светлана Крейнес.