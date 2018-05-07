9 Мая: где смотреть праздничный салют 

Хотите увидеть традиционный салют на День Победы? Редакция Wday.ru подготовила список наиболее удобных площадок, с которых открывается панорамный вид на праздничный фейерверк.
В этом году праздничнык фейерверки запустят с 33 городских площадок. В общей сложности установки дадут несколько тысяч залпов.
Длительность салюта по традиции будет длится около пяти минут и начнется в 22:00.
Пиротехнические этюды обеспечат 72 салютные установки, которые разместятся в 16 точках по всему городу. Важно отметить, что самый зрелищный фейрверк запланирова на Поклонной горе в Парке Победы. Однако его также будет отлично видно и на Воробьевых горах, Лужнецкой и Москварецкой набережных и, конечно, в полюбившимся многим парке «Зарядье».
Салют 9 Мая начнется в 22:00 В погоне за максимально сильными впечатлениями многие стремятся попасть на Красную площадь — и абсолютно напрасно! Отсюда салют на 9 Мая будет виден не так хорошо, как кажется. Кроме того, главная площадь Москвы, скорее всего, будет перекрыта, так что для просмотра лучше выбрать другое место — например, один из мостов через Москву-реку. Или площадку, которая находится ближе к вашему дому. Поверьте, оттуда тоже откроется прекрасный вид на праздничный фейрверк.
Точки запуска салюта 9 Мая 2018 года:
Парк Победы на Поклонной горе — точка на Аллее партизан в 400 метрах от Музея Великой Отечественной войны.
Лужники — Лужнецкая набережная, напротив Большой спортивной арены.
Кремлевская набережная — Артиллерийская батарея.
Ново-Переделкино — пустырь на берегу пруда, улица Федосьино, дом 18.
Лианозово — на берегу Алтуфьевского пруда, улица Новгородская, дом 38.
Измайлово — городок имени Баумана, площадка на берегу Серебряно-Виноградного пруда.
Кузьминки — площадка РОСТО, улица Заречье, дом 3а, строение 1.
Покровское-Стрешнево — территория аэродрома Тушино, 500 метров юго-западнее Волоколамского шоссе.
Митино — парк за ФОК «Аквамарин», улица Рословка, дом 5.
Обручево — рядом с главным корпусом РУДН, улица Миклухо-Маклая, дом 6, корпус 1.
Борисовские пруды — зона набережной Москвы-реки, улица Борисовские Пруды, дом 25, корпус 2.
Южное Бутово — ул. Адмирала Лазарев, в 500 метрах от дома 63.
Район Левобережный — Парк дружбы, площадка около скульптуры «Дружба континентов», улица Фестивальная, дом 2б.
Г. Зеленоград — на берегу пруда в Парке Победы, Озерная аллея, дом 8.
Г. Троицк — на территории Физического института РАН, 300 метров северо-восточнее владения 11, Физическая улица, владение 11.
Также для фейрверка приготовлены места и в главных парках столицы.
Центральный округ — Парки им. Горького, «Красная Пресня», «Таганский», сады им. Баумана, «Эрмитаж», парковка около Большого Москворецкого моста.
Северо-восточный округ — парки ВДНХ, «Гончаровский», «Бабушкинский», «Лианозовский».
Восточный округ — парки «Измайловский», «Сокольники», «Перовский», Сиреневый сад.
Юго-восточный округ — парки «Кузьминки» и «850-летия Москвы».
Юго-западный округ — Воронцовский парк.
Южный округ — парк «Садовники».
Не забудьте, что на наиболее удобных площадках для просмотра салюта на 9 Мая ожидается большой наплыв зрителей, так что если вы хотите выбрать хорошие места, стоит приходить пораньше. Кроме того, подумайте заранее и о путях отступления: по окончании праздничного фейерверка многие станции метро будут работать только на выход. Приятного вечера и ярких впечатлений!
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