9 Мая: где смотреть праздничный салют

Хотите увидеть традиционный салют на День Победы? Редакция Wday.ru подготовила список наиболее удобных площадок, с которых открывается панорамный вид на праздничный фейерверк.

В этом году праздничнык фейерверки запустят с 33 городских площадок. В общей сложности установки дадут несколько тысяч залпов.

Длительность салюта по традиции будет длится около пяти минут и начнется в 22:00.

Пиротехнические этюды обеспечат 72 салютные установки, которые разместятся в 16 точках по всему городу. Важно отметить, что самый зрелищный фейрверк запланирова на Поклонной горе в Парке Победы. Однако его также будет отлично видно и на Воробьевых горах, Лужнецкой и Москварецкой набережных и, конечно, в полюбившимся многим парке «Зарядье».

Салют 9 Мая начнется в 22:00 В погоне за максимально сильными впечатлениями многие стремятся попасть на Красную площадь — и абсолютно напрасно! Отсюда салют на 9 Мая будет виден не так хорошо, как кажется. Кроме того, главная площадь Москвы, скорее всего, будет перекрыта, так что для просмотра лучше выбрать другое место — например, один из мостов через Москву-реку. Или площадку, которая находится ближе к вашему дому. Поверьте, оттуда тоже откроется прекрасный вид на праздничный фейрверк.

Точки запуска салюта 9 Мая 2018 года:

Парк Победы на Поклонной горе — точка на Аллее партизан в 400 метрах от Музея Великой Отечественной войны.

Лужники — Лужнецкая набережная, напротив Большой спортивной арены.

Кремлевская набережная — Артиллерийская батарея.

Ново-Переделкино — пустырь на берегу пруда, улица Федосьино, дом 18.

Лианозово — на берегу Алтуфьевского пруда, улица Новгородская, дом 38.

Измайлово — городок имени Баумана, площадка на берегу Серебряно-Виноградного пруда.

Кузьминки — площадка РОСТО , улица Заречье, дом 3а, строение 1.

Покровское-Стрешнево — территория аэродрома Тушино, 500 метров юго-западнее Волоколамского шоссе.

Митино — парк за ФОК «Аквамарин», улица Рословка, дом 5.

Обручево — рядом с главным корпусом РУДН , улица Миклухо-Маклая, дом 6, корпус 1.

Борисовские пруды — зона набережной Москвы-реки, улица Борисовские Пруды, дом 25, корпус 2.

Южное Бутово — ул. Адмирала Лазарев, в 500 метрах от дома 63.

Район Левобережный — Парк дружбы, площадка около скульптуры «Дружба континентов», улица Фестивальная, дом 2б.

Г. Зеленоград — на берегу пруда в Парке Победы, Озерная аллея, дом 8.

Г. Троицк — на территории Физического института РАН , 300 метров северо-восточнее владения 11, Физическая улица, владение 11.

Также для фейрверка приготовлены места и в главных парках столицы.

Центральный округ — Парки им. Горького, «Красная Пресня», «Таганский», сады им. Баумана, «Эрмитаж» , парковка около Большого Москворецкого моста.

Северо-восточный округ — парки ВДНХ, «Гончаровский», «Бабушкинский», «Лианозовский».

Восточный округ — парки «Измайловский», «Сокольники», «Перовский», Сиреневый сад.

Юго-восточный округ — парки «Кузьминки» и «850-летия Москвы».

Юго-западный округ — Воронцовский парк.

Южный округ — парк «Садовники».

Не забудьте, что на наиболее удобных площадках для просмотра салюта на 9 Мая ожидается большой наплыв зрителей, так что если вы хотите выбрать хорошие места, стоит приходить пораньше. Кроме того, подумайте заранее и о путях отступления: по окончании праздничного фейерверка многие станции метро будут работать только на выход. Приятного вечера и ярких впечатлений!

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