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В Печатниках вспомнят творчество писателя Сергея Аксакова
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В Печатниках вспомнят творчество писателя Сергея Аксакова 

Управа района Печатники города Москвы 1 час назад
Фото: Новые печатники
В этом году отмечается 160-летие со дня рождения автора знаменитого «Аленького цветочка». В связи с этим событием, в библиотеке №132 пройдет творческая встреча. Информация об этом появилась в официальной группе учреждения культуры.
— Литературное путешествие «Сказка ложь, да в ней намек! Добрым молодцам урок…», посвященное 160-летию любимой сказки, пройдет в помещении библиотеки. Гости услышат историю создания книги, — сообщили в библиотеке.
Мероприятие пройдет 10 мая по адресу: ул. Шоссейная, д. 50. Начало в 12.00. Вход свободный. Ограничение по возрасту: 6+. (то)
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