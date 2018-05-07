В Печатниках вспомнят творчество писателя Сергея Аксакова

В этом году отмечается 160-летие со дня рождения автора знаменитого «Аленького цветочка». В связи с этим событием, в библиотеке №132 пройдет творческая встреча. Информация об этом появилась в официальной группе учреждения культуры.

— Литературное путешествие «Сказка ложь, да в ней намек! Добрым молодцам урок…», посвященное 160-летию любимой сказки, пройдет в помещении библиотеки. Гости услышат историю создания книги, — сообщили в библиотеке.

Мероприятие пройдет 10 мая по адресу: ул. Шоссейная, д. 50. Начало в 12.00. Вход свободный. Ограничение по возрасту: 6+. (то)