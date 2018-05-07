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Певец и поэт Павел Пикалов проведет встречу в библиотеке на Фестивальной
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Певец и поэт Павел Пикалов проведет встречу в библиотеке на Фестивальной 

Управа района Ховрино города Москвы 25 минут назад
Фото: Управа района Ховрино города Москвы
Музыкально-поэтическая гостиная Павла Пикалова — лауреата международных конкурсов, певца, автора песен и стихов, члена Российского авторского общества и Российского союза профессиональных литераторов — откроет свои двери 8 мая в библиотеке на Фестивальной.
«Прозвучат популярные и любимые всеми песни военных лет. Начинающие авторы представят свои литературные и музыкальные произведения, созданные в память о воинах-освободителях», — говорится на сайте библиотечной системы САО.
Начало встречи в 19.00. Слушателей приглашают в библиотеку по адресу: ул. Фестивальная, д. 46, корп. 1. Вход свободный. (то)
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