Певец и поэт Павел Пикалов проведет встречу в библиотеке на Фестивальной

Музыкально-поэтическая гостиная Павла Пикалова — лауреата международных конкурсов, певца, автора песен и стихов, члена Российского авторского общества и Российского союза профессиональных литераторов — откроет свои двери 8 мая в библиотеке на Фестивальной.

«Прозвучат популярные и любимые всеми песни военных лет. Начинающие авторы представят свои литературные и музыкальные произведения, созданные в память о воинах-освободителях», — говорится на сайте библиотечной системы САО.

Начало встречи в 19.00. Слушателей приглашают в библиотеку по адресу: ул. Фестивальная, д. 46, корп. 1. Вход свободный. (то)