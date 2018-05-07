Антологию «Работайте, братья!» презентовали в Москве

Антологию «Работайте, братья!» презентовали в МосквеВ рамках общественно-патриотической акции «Спасибо за верность, потомки!» состоялась презентация Антологии современной патриотической и военной песни «Работайте, братья!», автором и составителем которой стал Сергей. Презентовал книгу председатель региональной общественной организации «Московские суворовцы» Дмитрий Нестеров

«Это народный просветительный проект «Белые журавли». Здесь собрано более тысячи различного рода стихотворений, написанных о войне, но уже после 1991 года. Это новая Россия, это новое понимание старых событий, которые давно прошли. Это события, которые навеяли теми войнами, которые уже были на территории России. Здесь есть и память о погибших ребятах в Сирии, поэтому это новая система сбора новых песен, все что сейчас у нас наболело в душе. Конечно, основную массу песен старых песен все знают, но сейчас большая востребованность в новых словах, изменился символ, изменилось понимание войны. Сейчас за счёт Бессмертного полка люди осознают свою причастность к тем событиям и у них душа поет и рвется к новым творческим порывам», — рассказал Дмитрий Нестеров.

Книга, насчитывающая 627 страниц, выпущена с цветными иллюстрациями известных художников. После тщательного отбора в книгу вошло около тысячи песен на стихи ста восьмидесяти поэтов, в том числе политиков, журналистов и спортсменов.