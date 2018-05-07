На День Победы в окружную столицу съехались школьники из всех уголков Ямала 

Школьники из всех муниципальных образований приехали на День Победы в Салехард. Это лучшие юные ямальцы: отличники, спортсмены, активисты.
Ребята встретятся в спортзале Обдорской гимназии на соревнованиях по пяти игровым видам спорта.
Кроме того, их ждёт большая культурная программа: экскурсия по городу и в этнографический комплекс в Горнокнязевске, выставки, спектакли.
Подростки примут участие в акции «Вахта памяти», пройдут вместе со всеми в параде Победы и в «Бессмертном полку».
А 9 мая ребята встретятся с губернатором ЯНАО Дмитрием Кобылкиным. Встреча состоится в МВК имени Шемановского.