На День Победы в окружную столицу съехались школьники из всех уголков Ямала

Школьники из всех муниципальных образований приехали на День Победы в Салехард. Это лучшие юные ямальцы: отличники, спортсмены, активисты.

Ребята встретятся в спортзале Обдорской гимназии на соревнованиях по пяти игровым видам спорта.

Кроме того, их ждёт большая культурная программа: экскурсия по городу и в этнографический комплекс в Горнокнязевске, выставки, спектакли.

Подростки примут участие в акции «Вахта памяти», пройдут вместе со всеми в параде Победы и в «Бессмертном полку».