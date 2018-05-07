В Свердловскую область начнут массово приезжать трезвенники

В Свердловской области пройдет международный слет трезвости и здоровья. Почти целую неделю приверженцы здорового образа жизни будут жить в палаточном лагере и проходить специальное обучение, об этом сообщает в понедельник, 7 мая, «АиФ-Урал»

Как рассказали в пресс-службе Екатеринбургской епархии, международный слет трезвости и здоровья пройдет с 10 по 16 июля под Ревдой, на Мариинском водохранилище. Поклонники здорового образа жизни будут жить в палаточном лагере, общаться с единомышленниками и получать новые знания. Так, для участников слета будет организовано обучение по направлениям «Трезвенное просвещение», «Счастливая семья», «Педагогика духовно-нравственного воспитания», «Молодёжное братство трезвости», «Будь здоров!», «Братство православных следопытов», «Духовно-нравственное просвещение», «Жизнь евхаристической общины», «Церковная реабилитация наркозависимых», «Традиции казачества». Также на мероприятии будет организован детский городок и подростковые площадки разных направлений.

Завершится слет трезвости 16 июля. Его участники отправятся в Екатеринбург на ночное богослужение у Храма-на-Крови. После этого состоится крестный ход, посвященный Царской семье.