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В Свердловскую область начнут массово приезжать трезвенники
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В Свердловскую область начнут массово приезжать трезвенники 

АиФ Урал 1 час назад
Фото: АиФ Урал
В Свердловской области пройдет международный слет трезвости и здоровья. Почти целую неделю приверженцы здорового образа жизни будут жить в палаточном лагере и проходить специальное обучение, об этом сообщает в понедельник, 7 мая, «АиФ-Урал».
Как рассказали в пресс-службе Екатеринбургской епархии, международный слет трезвости и здоровья пройдет с 10 по 16 июля под Ревдой, на Мариинском водохранилище. Поклонники здорового образа жизни будут жить в палаточном лагере, общаться с единомышленниками и получать новые знания. Так, для участников слета будет организовано обучение по направлениям «Трезвенное просвещение», «Счастливая семья», «Педагогика духовно-нравственного воспитания», «Молодёжное братство трезвости», «Будь здоров!», «Братство православных следопытов», «Духовно-нравственное просвещение», «Жизнь евхаристической общины», «Церковная реабилитация наркозависимых», «Традиции казачества». Также на мероприятии будет организован детский городок и подростковые площадки разных направлений.
Завершится слет трезвости 16 июля. Его участники отправятся в Екатеринбург на ночное богослужение у Храма-на-Крови. После этого состоится крестный ход, посвященный Царской семье.
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