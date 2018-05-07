Портреты 200 участников полярных конвоев пронесут по центру Петербурга 9 мая

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 мая. / ТАСС /. Акция «Бессмертный полярный конвой» впервые пройдет в Санкт-Петербурге 9 мая. Колонна из 200 курсантов военно-морских училищ пронесет по Невскому проспекту фотографии участников караванов союзников, доставлявших по северным морям оружие, технику и продовольствие в СССР.

Всего за годы Великой Отечественной войны из портов союзников в СССР было направлено 78 конвоев. Около 1400 судов доставили в Советский Союз около половины всей полученной в годы войны помощи от союзников. Истории полярных караванов посвящен ряд романов и фильмов, самые известные зарубежные книги — «Корабль Его Величества „Улисс“ британского писателя Алистера Маклина и „Капитан“ голландского автора Жана де Хартога. В отечественной литературе подвиг конвоев прославил Валентин Пикуль с романом „Реквием каравану PQ-17“.

»Будет пронесено 200 портретов, из них 90 — это портреты участников союзных конвоев и порядка 110 — наших ветеранов. Мы говорим не только о самих участниках конвоев, но и о тех, кто им помогал — работники порта, медики, летчики, подводники", — рассказала в понедельник в петербургском пресс-центре ТАСС со-руководитель проекта Елена Платонова

Организаторы хотели подчеркнуть, что военные моряки сами по себе являются большой семьей, и будущим военнослужащим флотов надлежит помнить о своих предшественниках, поэтому было принято решение доверить нести фотографии курсантам. Впрочем, некоторые портреты возможно будут пронесены по Невскому дважды — в первый раз в составе «Бессмертного полярного конвоя», а затем уже родственники моряков, изображенных на фотографиях, могут пройти в общем строю «Бессмертного полка».

Память о союзниках

Среди фотографий союзников будут портреты моряков из Великобритании, Исландии, Канады, Польши, Австралии и других стран. Почти все они предоставлены непосредственно родственниками ветеранов.

"Практически каждый родственник, с которым мы общались, писал: подтвердите, пожалуйста, что наша фотография войдет в акцию, потому что мы гордимся нашим дедушкой, нашим прадедушкой, и мы хотели бы быть уверенными, что его фотография будет в Петербурге. Некоторые вообще просили: пришлите, пожалуйста, фотографию курсанта с портретом", — отметила Платонова.

Работа с архивами

Не все портреты предоставили родственники. Некоторые нашли в архивах, библиотеках или музеях. Так, музей «Ледокол „Красин“ предоставил фотографию капитана легендарного ледокола Михаила Маркова , который командовал судном на протяжении пяти лет, с 1940 по 1945 год. Именно под его предводительством ледокол участвовал в проводке полярного конвоя PQ-15 в 1942 году.

»С ним [на борту на протяжении войны] была его жена, с ним был его сын, который помогал заряжать орудия при защите конвоя. «Красин» сбил два самолета противника, защищая конвой", — рассказала корреспонденты ТАСС директор музея «Красин» Ирина Стонт.

Однако портреты многих участников конвоев было найти много сложнее. «Там ходили очень молодые ребята, после них детей не осталось. Но это не значит, что людей нужно забыть, и мы все равно находим их фотографии», — пояснил член президиума общественной организации «Полярный конвой» Василий Платонов.

Планы на будущее

Акция «Бессмертный полярный конвой» может стать традиционной. Так, она уже включена в программу петербургского шествия «Бессмертного полка» до 2020 года. Кроме того, организаторы планируют создать выставку, где будут представлены собранные 200 фотографий и истории людей, запечатленных на снимках.

Также в планах организаторов сделать большой каталог, где также будут представлены обнаруженные фотографии участников полярных конвоев. Эти книги предполагается, в частности, передать в библиотеки музеев, школ, архивов, которые помогали в поиске информации.

Как отметила Платонова, в течение двух лет организаторы хотят провести большой международный исторический фестиваль, посвященный истории полярных конвоев.