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В Останкинской телебашне открылся интерактивный мультимедийный комплекс
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В Останкинской телебашне открылся интерактивный мультимедийный комплекс 

Управа Останкинского района 1 час назад
Фото: Управа Останкинского района
Он состоит из трех экспозиций: исторической, аналитической — она расположена в фойе телебашни и туристической. Последняя находится на смотровой площадке на высоте 337 метров.
— Всего ИМК составляют 23 модуля, в том числе мультимедийный архив об истории создания Останкинской телебашни, метеолаборатория, анализирующая данные с датчиков телебашни и отображающая их в реальном времени, экспериментальные панорамы суточного и годового таймлапса, снятые со смотровой площадки, и многое другое, — сообщили в администрации телебашни.
Гости могут не только смотреть, но и взаимодействовать с экспозицией, например, узнать, сможет ли тень телебашни дотянуться до Кремля, послушать как башня «звучит» снаружи и внутри и многое другое. (иб)
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