В Останкинской телебашне открылся интерактивный мультимедийный комплекс

Он состоит из трех экспозиций: исторической, аналитической — она расположена в фойе телебашни и туристической. Последняя находится на смотровой площадке на высоте 337 метров.

— Всего ИМК составляют 23 модуля, в том числе мультимедийный архив об истории создания Останкинской телебашни, метеолаборатория, анализирующая данные с датчиков телебашни и отображающая их в реальном времени, экспериментальные панорамы суточного и годового таймлапса, снятые со смотровой площадки, и многое другое, — сообщили в администрации телебашни.

Гости могут не только смотреть, но и взаимодействовать с экспозицией, например, узнать, сможет ли тень телебашни дотянуться до Кремля, послушать как башня «звучит» снаружи и внутри и многое другое. (иб)