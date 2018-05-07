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Делегация Дворца творчества детей и молодежи «Преображенский» участвовали в мастер-классах
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Делегация Дворца творчества детей и молодежи «Преображенский» участвовали в мастер-классах 

Управа района Преображенское 1 час назад
Фото: Управа района Преображенское
Педагоги Дворца творчества «Преображенский» приняла участие в открытии чемпионата «Молодые профессионалы».
Участие в торжественной церемонии открытия отборочного этапа Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) — это результат межведомственного сотрудничества и социального партнерства между Дворцом творчества «Преображенский» и Московским медицинским колледжем №1. Мероприятие в том числе посетила заместитель директора по учебно-воспитательной работе Дворца «Преображенский» Ольга Александрова. Как отметила директор ДТДиМ «Преображенский» Елена Коминова, Всероссийские отборочные соревнования проходили в компетенции «Лабораторный медицинский анализ», что сделало их очень интересными для преображенских педагогов, преподающих естественнонаучные дисциплины.
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