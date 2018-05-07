Европейские вещатели объединяют усилия в противостоянии Netflix

France Télévisions совместно с ZDF и RAI запускают VOD платформу для «борьбы» с Netflix

Во время доклада на фестивале Séries Mania в Лилле, представитель компании France Télévisions Такис Кандилис с гордостью сообщил о совместном проекте Leonardo da Vinci с участием итальянской RAI и немецкого вещателя ZDF.

Компании совместно учредили Alliance — «европейскую аудиовизуальную группу, цель которой — финансирование и предложение зрителям крупномасштабных кинопроектов». В задачи компании входит создание высокобюджетных престижных телесериалов.

Такая тесная кооперация дополнена «привилегированными» партнерскими союзами с RTVE (Испания), RTBF (Бельгия), VRT (Бельгия) и RTS (Швейцария). К альянсу также приглашены присоединиться и другие европейские вещатели.

«Мы уверены, что блокбастеры европейского производства могут конкурировать с американскими сериалами», добавила Элеонора Андреатта, директор RAI по художественным фильмам.

Уже принято решение о трех совместных проектах, первым из которых будет восьмисерийный фильм о жизни и творчестве Леонардо да Винчи . Производство обеспечит LuxVide и Beta Film, бюджет одного эпизода оценивается France TV в пределах от €2,5 млн до €3,5 млн Бюджет двух других совместных проектов France TV и RAI — составит порядка €2 млн за серию. Речь идет о сериалах Mirage, шпионской истории производства французской продакшн-компании Lincoln TV, съемки которого начнутся в Дубае в начале 2019, и Eternal City — действие этой истории разворачивается в Риме 60-х годов, а производство обеспечат Aurora TV, Fearless Mind и Banijay Studios France.

Несколько дней назад пять скандинавских телеканалов (из Дании, Швеции, Норвегии, Финляндии и Исландии) объявили о создании альянса Nordic12 для совместного производства 10 сериалов в год.

По словам Франка Фрилинга, вице-президента по международным вопросам ZDF следующим шагом может стать учреждение «платформы европейского контента».

ИСТОЧНИК: Broadband TV News