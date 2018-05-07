Театр-музей «Булгаковский дом» посетили жители Богородского 

Они узнали историю жизни великого писателя, окунулись в его бессмертные произведения.
Отделением социальной реабилитации инвалидов филиала «Богородское» территориального центра социального обслуживания «Сокольники» в конце апреля состоялась тематическая экскурсия в театр-музей «Булгаковский дом».
В ходе экскурсии по залам музея москвичи узнали больше о жизни великого писателя в знаменитом доме 302-бис по Большой Садовой. Интересные факты из биографии Булгакова и обстоятельства, при которых он создавал свои произведения, открылись им здесь.
Также они узнали о судьбах других ярких людей, которые бывали в доме — Сергея Есенина и Айседоры Дункан, Федора Шаляпина, Казимира Малевича, Петра Кончаловского и многих других.
После путешествия в булгаковский мир богородчане отметили, что на примере жизни одного дома участникам экскурсии открылось в этот день немало интересного из истории России: от начала прошлого до начала нынешнего века.