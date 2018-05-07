Ещё
Театр-музей «Булгаковский дом» посетили жители Богородского
Далее:
Читайте также:
Ещё

Театр-музей «Булгаковский дом» посетили жители Богородского 

Официальный сайт управы района Богородское 1 час назад
Фото: Официальный сайт управы района Богородское
Они узнали историю жизни великого писателя, окунулись в его бессмертные произведения.
Отделением социальной реабилитации инвалидов филиала «Богородское» территориального центра социального обслуживания «Сокольники» в конце апреля состоялась тематическая экскурсия в театр-музей «Булгаковский дом».
В ходе экскурсии по залам музея москвичи узнали больше о жизни великого писателя в знаменитом доме 302-бис по Большой Садовой. Интересные факты из биографии Булгакова и обстоятельства, при которых он создавал свои произведения, открылись им здесь.
Также они узнали о судьбах других ярких людей, которые бывали в доме — Сергея Есенина и Айседоры Дункан, Федора Шаляпина, Казимира Малевича, Петра Кончаловского и многих других.
После путешествия в булгаковский мир богородчане отметили, что на примере жизни одного дома участникам экскурсии открылось в этот день немало интересного из истории России: от начала прошлого до начала нынешнего века.
Официальный сайт управы района Богородское: последние новости
Концерт «Дороги войны» состоится 9 мая в Богородском Спектакль в школе №362 посмотрели малыши вместе с ветеранами В Богородском поздравят ветеранов войны
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Бриллиантовая рука»: о чем вы точно не знали4
Актрисы, блестяще игравшие мужские роли1
Умерли молодыми: Трагические судьбы звезд телешоу33
Как снимали самую эротическую сцену советского кино2
Тест: помните ли вы фильм «Девчата»4
Видео
14:03
«Цвет настроения синий»: что осталось за кадром
Концерты
05:11
Умерли молодыми: Трагические судьбы звезд телешоу
ТВ
02:21
Вышел первый трейлер фильма «Робин Гуд: Начало»
Кино
05:24
Секреты кино, о которых вы не знали
Кино
02:59
Светлана Светличная обиделась на Гайдая
Кино
05:25
Журналисты оконфузились в прямом эфире
ТВ
02:05
Хабенский представил фильм «Собибор» в ООН
Кино
06:52
Тупые ошибки, которые не заметили режиссёры
Кино
02:43
Лановой удостоился пикантной эпиграммы
Кино
04:06
Агилера поразила Сеть новым сексуальным клипом
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение