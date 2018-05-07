Концерт «Дороги войны» состоится 9 мая в Богородском

Коллектив Центра социального обслуживания «Хорошее настроение» организует праздничный концерт, посвященный Дню Победы.

В отделе социальных коммуникации и активного долголетия филиала «Богородское» ТЦСО «Сокольники» в среду, 9 мая, состоится праздничное мероприятие, посвященное Дню Победы.

Военные песни советских и российских авторов прозвучат в исполнении музыкального коллектива «Хорошее настроение» во время концертной программы «Дороги войны». Прозвучат также песни о войне в исполнении культорганизатора отдела Натальи Борхарт.

Жители Богородского после концерта посетят мастер-класс по изготовлению праздничных открыток и праздничное чаепитие. Помимо этого организаторы программы проведут тематическую беседу «История праздника 9 мая».

Начало программы в 11.30. Адрес: ул. Бойцовая, д. 10, к. 5.

т день немало интересного из истории России: от начала прошлого до начала нынешнего века.