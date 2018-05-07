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Концерт «Дороги войны» состоится 9 мая в Богородском
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Концерт «Дороги войны» состоится 9 мая в Богородском 

Официальный сайт управы района Богородское 1 час назад
Фото: Официальный сайт управы района Богородское
Коллектив Центра социального обслуживания «Хорошее настроение» организует праздничный концерт, посвященный Дню Победы.
В отделе социальных коммуникации и активного долголетия филиала «Богородское» ТЦСО «Сокольники» в среду, 9 мая, состоится праздничное мероприятие, посвященное Дню Победы.
Военные песни советских и российских авторов прозвучат в исполнении музыкального коллектива «Хорошее настроение» во время концертной программы «Дороги войны». Прозвучат также песни о войне в исполнении культорганизатора отдела Натальи Борхарт.
Жители Богородского после концерта посетят мастер-класс по изготовлению праздничных открыток и праздничное чаепитие. Помимо этого организаторы программы проведут тематическую беседу «История праздника 9 мая».
Начало программы в 11.30. Адрес: ул. Бойцовая, д. 10, к. 5.
т день немало интересного из истории России: от начала прошлого до начала нынешнего века.
Официальный сайт управы района Богородское: последние новости
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