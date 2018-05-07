Полицейские и общественники наградили победителей конкурса «Славные сыны Отечества» в Приморье

В рамках празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне и в связи с памятной датой — 80-летие боевых событий на Хасане в поселке Раздольное Надеждинского района сотрудники полиции и члены Совета ветеранов и Общественного совета провели конкурс на лучшую исследовательскую работу военно-патриотической направленности «Славные сыны Отечества».

Ребята представляли свои исследовательские работы, используя фотографии и видеоматериалы по номинациям: «Военная история России», «Великая Отечественная война», «Дети войны», «Поиск», «Народ и армия», «Мой прадед на войне», «Полковники и маршалы России».

Участникам конкурса по фотографиям военных лет из семейного архива и с помощью интернет-портала Министерства обороны Российской Федерации «Память народа» и «Подвиг народа» удалось установить, как их прадеды принимали участие в оборонительных и наступательных операциях во время Великой Отечественной войны. Ребята также подготовили работы «Юнги Приморья в Великой Отечественной войне», «Дети в фашистских концлагерях», «Подвиг детей в тылу в годы войны», «80 лет Хасанским событиям посвящается» и другие, посвященные героическим событиям и подвигам своих земляков.

В заключение конкурса члены жюри подвели итоги, вручили победителям конкурса дипломы и почетные грамоты, а также поблагодарили всех, кто принял участие в акции, выразив уверенность в том, что школьники и впредь будут проявлять активную гражданскую позицию.