Райан Рейнольдс рассказал о борьбе с тревожным расстройством

Недаром говорят, что самые веселые и смешливые люди в душе зачастую оказываются грустными и несчастными. Вспомнить хотя бы расхожую историю про клоуна, который пришел к психологу с жалобами на депрессию, а в итоге получил рекомендацию сходить на развлекательное шоу, звездой которого сам же и являлся. Такая же проблема и у Райана Рейнольдса , который на весь Голливуд славится своими розыгрышами и колким чувством юмора: на днях в интервью он неожиданно признался, что всю жизнь страдает от тревожного расстройства и панических атак, а перед интервью и выходами на сцену актера и вовсе частенько тошнит от волнения.

По мнению Рейнольдса, причиной ментальных проблем стал его отец — полицейский Джим Рейнольдс, который создавал в доме стрессовую обстановку. «Чтобы избежать его криков или вообще любого беспокойства, я занимался такими вещами, которыми и не должен был по факту. Стриг лужайку, натирал до блеска один весь дом», — поделился звезда «Дэдпула».

Однако со временем Рейнольдс научился справляться с расстройством, поэтому теперь оно протекает в куда более легкой форме. Спасает актера как раз-таки его вечное чувство юмора. «Когда все внимание устремляется ко мне, я включаю полного болвана. Эта ипостась как будто захватывает меня с головой, и это, знаете ли, отличный механизм самозащиты. Если уж ты прыгаешь со скалы, то почему бы не пойти дальше и не полететь?» — считает Райан.

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