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В Костроме бородатые мужчины сразились за игровую приставку
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В Костроме бородатые мужчины сразились за игровую приставку 

k1news.ru 1 час назад
Фото: k1news.ru
В минувшие выходные в Костроме стартовала первая «Битва бород». За звание лучшего бородача и приставку Sony PlayStation 4 Slim боролось 9 мужчин, сообщает корреспондент портала K1NEWS.RU.
Растительность на лице измеряли линейкой, а победителя выбирали зрители — в онлайн-голосовании поучаствовало более 2 тысяч человек.
Перед началом битвы барберы равняли бороды всем желающим. Любопытно, что в щепетильности при выборе стрижки мужчины ни в чем не уступали дамам, обсуждая каждый момент со специалистом.
Именно такими щеточками, филировочными ножницами и машинками мастера приводили бороды в порядок.
После окончания вводной части всех конкурсантов вызвали на сцену. Все было серьезно — каждый мужчина получил диплом участника и ответил на вопросы ведущего. Бородачей наградили незаурядными подарками — наборами мужской косметики, сертификатами на изготовление портретов на холсте, бесплатным посещением массажиста или фотографа.
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Дополнительную динамику соревнованиям придала романтика: один из участников «Битвы Бород» сделал предложение своей возлюбленной прямо со сцены. Роман Костиков не мог произнести заветные слова несколько минут — очень волновался. Но затем подарил своей девушке шикарный букет белых роз. Естественно, она сказала «да».
Перед подведением итогов онлайн-голосования, в котором поучаствовало более 2 тысяч человек, бородачи померялись длинной растительности на лице. Самой внушительной оказалась борода Кирилла Овчинникова — 14 см. Но победил не он. Зрители отдали предпочтение Максиму Крошкину, парень получил заветную приставку Sony PlayStation 4 Slim
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