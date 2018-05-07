В Костроме бородатые мужчины сразились за игровую приставку

В минувшие выходные в Костроме стартовала первая «Битва бород». За звание лучшего бородача и приставку Sony PlayStation 4 Slim боролось 9 мужчин, сообщает корреспондент портала K1NEWS.RU.

Растительность на лице измеряли линейкой, а победителя выбирали зрители — в онлайн-голосовании поучаствовало более 2 тысяч человек.

Перед началом битвы барберы равняли бороды всем желающим. Любопытно, что в щепетильности при выборе стрижки мужчины ни в чем не уступали дамам, обсуждая каждый момент со специалистом.

Именно такими щеточками, филировочными ножницами и машинками мастера приводили бороды в порядок.

После окончания вводной части всех конкурсантов вызвали на сцену. Все было серьезно — каждый мужчина получил диплом участника и ответил на вопросы ведущего. Бородачей наградили незаурядными подарками — наборами мужской косметики, сертификатами на изготовление портретов на холсте, бесплатным посещением массажиста или фотографа.

{slider}

Дополнительную динамику соревнованиям придала романтика: один из участников «Битвы Бород» сделал предложение своей возлюбленной прямо со сцены. Роман Костиков не мог произнести заветные слова несколько минут — очень волновался. Но затем подарил своей девушке шикарный букет белых роз. Естественно, она сказала «да».