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Концерт Земфиры на Конюшенной площади для болельщиков FIFA перестал быть бесплатным
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Концерт Земфиры на Конюшенной площади для болельщиков FIFA перестал быть бесплатным 

Собака 1 час назад
Фото: Собака
В продажу поступили билеты на концерт Земфиры в Петербурге, который пройдет 12 июля на Конюшенной площади. Ранее выступление анонсировали как бесплатное.
Купить билеты теперь можно по 3 и 6 тысяч рублей (входной и в фанзону соответственно). Певица сыграет в еще четырех городах, где пройдут матчи предстоящего чемпионата мира по футболу. Конюшенная площадь вмещает до 15 тысяч человек и включает прилегающую часть набережной реки Мойки и Марсова поля. С чем связано решение организаторов поменять статус выступления, неизвестно.
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