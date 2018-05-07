В Калининграде поздравляют ветеранов

Мой Калининград. В Калининграде в преддверии Дня Победы региональная общественная организация «Ассоциация многодетных семей» провела акцию «Поздравь ветерана!»

Родители вместе с детьми побывали в семьях ветеранов Великой Отечественной войны, чтобы поздравить фронтовиков с праздником и поблагодарить их за солдатский и человеческий подвиг.

Ветеранам дарили цветы, угощали пирогами собственного приготовления, девчонки и мальчишки с удовольствием читали стихи, пели песни военных лет, дарили открытки, которые сделали сами. Всё — в форме доброго семейного праздника.

Например, участник штурма Кенигсберга Николай Алексеевич Томилин рассказал о том, какие тяжелые бои велись за каждую пядь земли Восточной Пруссии.

Многодетная мама Ирина Лебедева отметила, насколько важны такие встречи для воспитания в детях любви к Отечеству. «Наша семья не просто познакомилась с героем, но и обрела друга. Мы обязательно будем поддерживать связь с Николаем Алексеевичем и пригласим его в гости — в нашу большую многодетную семью», — сказала Ирина Лебедева.

Вот Мария Федоровна Анучкина о войне рассказывала немного — слишком тяжелые воспоминания. Зато в свои 97 лет она сама хозяйничает: накрыла стол, напекла пирогов и встретила семью Коноваловых как радушная хозяйка. За чашечкой чая не уставала рассказывать о своих внуках и правнуках. И даже разрешила гостям взять в руки свои боевые награды и рассмотреть поближе. Сережа — самый младший член семьи Коноваловых, был весь вечер под впечатлением.

Иван Сергеевич Семенцов встретил семью Новиковых с отличным настроением и с подарками для детей. «Интересные факты из военной биографии ветерана останутся навсегда в наших сердцах», — поделилась мама Ирина.

«Здоровья вам всем, дорогие ветераны! Уважения и любви ваших близких и родных людей!» — поздравила с праздником ветеранов президент Ассоциации многодетных семей Елена Урбан.