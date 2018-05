Музыкальный конкурс «Евровидение». Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 8 мая 2018 года в Лиссабоне (Португалия) состоится первый полуфинал песенного конкурса «Евровидение».

"Евровидение" (Eurovision Song Contest) — международный конкурс эстрадной песни, который проводится с 1956 года среди стран — членов Европейского вещательного союза (ЕВС; создан в 1950 году). «Евровидение» является одним из самых популярных неспортивных телевизионных событий в мире, ежегодно его трансляции собирают аудиторию численностью около 180 млн зрителей.

История

Идея конкурса появилась в 1955 году на заседании комитета ЕВС в Монако. За образец был взят музыкальный фестиваль в Сан-Ремо (Италия). Первый конкурс, изначально носивший название «Гран-при „Евровидения“ (современное название получил в 1968 году), был проведен 24 мая 1956 года в Лугано (Швейцария).

В нем участвовали семь стран, каждая представляла по две песни. Первой победительницей стала швейцарская певица Лиз Ассиа. С 1957 года на конкурсе выступает по одному представителю от каждой из стран — участниц ЕВС. Российские исполнители участвуют в „Евровидении“ с 1994 года. За всю историю конкурса в нем выступали представители 52 стран, в том числе некоторых неевропейскиех государств (Израиля, Марокко, Австралии и др.).

Формат „Евровидения“

Формат конкурса многократно менялся. В настоящее время действует правило, согласно которому в финале участвуют представители 26 стран: пяти основных спонсоров „Евровидения“ — Великобритании, Франции, Германии, Испании и Италии, страны — хозяйки конкурса в текущем году, а также по десять победителей из двух полуфиналов.

Каждое государство представляет солист или музыкальный коллектив численностью не более шести человек, возраст исполнителей — не моложе 16 лет. Гражданство и национальность не имеют значения. Так, в 1988 году победу Швейцарии принесла канадская певица Селин Дион. Песня на любом языке длительностью не более трех минут исполняется артистом вживую. Музыкальное сопровождение может звучать в виде фонограммы. Композиция должна быть впервые публично исполнена не ранее 1 сентября предшествующего конкурсу года. Национальный отбор участников „Евровидения“ осуществляется местными вещателями — членами ЕВС.

В 2016 году в правила голосования были внесены значительные изменения. Если в предыдущие годы итоги зрительского голосования и оценки жюри представлялись как единый результат (одна половина — оценки жюри, другая — зрителей), то в 2016 и 2017 годах судьи и поклонники оценивали исполнителей по отдельности. Сначала в финальном шоу объявлялись оценки жюри (от 1 до 12 баллов, за исключением 9 и 11, что позволяло обозначить разрыв между призовыми местами), а затем результаты зрительского голосования (через официальное приложение, а также посредством телефона или SMS), начиная с последнего места. Суммарные итоги позволяли выявить лучшего исполнителя.

В апреле 2018 года ЕВС сообщил о поправках в голосование, которые уменьшают вес оценки отдельного члена профессионального жюри по отношению к другим четырем судьям. Так, если прежде один из пяти голосующих ставил на последнюю позицию песню, которую его коллеги оценили высшим баллом, то это препятствовало получению композицией высшей оценки — 12 баллов. С этого года действует следующее правило: чем ниже судья оценивает песню, тем слабее его влияние на общую оценку, и наоборот, чем выше оценивает, тем сильнее влияние.

Победителю „Евровидения“ вручается приз в виде хрустального микрофона. Следующий конкурс проводится в одном из городов страны-победительницы.

Кто оплачивает проведение конкурса

Расходы на проведение конкурса покрываются за счет организационного бюджета страны-хозяйки, спонсорских поступлений, а также вступительных взносов членов ЕВС. Например, по данным прессы, в 2015 году вступительный взнос Испании (одного из основных спонсоров) составил €356 тыс. Неоднократно члены ЕВС отказывались от участия в „Евровидении“ по финансовым причинам. Так, в 2015 году в конкурсе не приняли участие Украина, Босния и Герцеговина, в 2016 году — Румыния, в 2017 году — Лихтенштейн.

При этом страны, не выставившие своих номинантов, все равно имеют право голоса при выборе победителей.

Кто побеждал чаще всего

Наибольшее число побед на „Евровидении“ — семь — одержали представители Ирландии (в том числе три подряд в 1992-1994 годах). За ними следуют исполнители из Швеции, которые признавались лучшими шесть раз. По пять раз победителями становились Люксембург, Франция и Великобритания. На счету России одна победа: в 2008 году в Белграде (Сербия) конкурс выиграл Дима Билан

За 61 год на „Евровидении“ было исполнено более 1 тыс. 400 композиций. Чаще всего побеждали песни, исполненные на английском языке (30 раз), на втором месте идет французский язык (14 побед), на третьем — нидерландский и иврит (по три победы).

Участие России в конкурсе

Россия впервые приняла участие в „Евровидении“ в 1994 году после вступления в Европейский вещательный союз. Первой российской представительницей была певица Юдифь (настоящее имя — Мария Кац ). На конкурсе в Дублине (Ирландия) россиянка исполнила песню „Вечный странник“ и заняла девятое место.

С 1994 года российские музыканты выступали на „Евровидении“ 20 раз и пропустили четыре конкурса. В 1996 году песня Андрея Косинского не прошла предварительный заочный отбор. В 1998 году россияне не попали на конкурс из-за низкого рейтинга (учитывался средний балл за выступления пяти предыдущих лет). В 1999 году участники из России не были допущены в связи с тем, что конкурс 1998 года не транслировался в стране в прямом эфире, несмотря на то, что это является обязательным условием ЕВС. В 2017 году участие россиянки Юлии Самойловой в конкурсе сорвалось по вине принимающей стороны.

Восемь раз отечественным музыкантам удавалось попасть в тройку лидеров по итогам голосования. Впервые этого успеха в 2000 году добилась певица Алсу с песней „Solo“ (второе место). В 2003 году группа t. A. T. u. стала третьей с композицией „Не верь, не бойся, не проси“. В 2006 году результат Алсу повторил Билан (»Never Let You Go"). В 2007 году группа Serebro заняла третье место, исполнив песню «Song #1».

24 мая 2008 года в Белграде Россия одержала свою первую и к настоящему моменту единственную победу на «Евровидении». Билан, принимавший участие в конкурсе во второй раз, занял первое место с песней «Believe». Высшую оценку в 12 баллов россиянин получил от зрителей из семи стран: Армении, Белоруссии, Эстонии, Израиля, Латвии, Литвы и Украины.

В 2012 году второе место занял российский фольклорный коллектив «Бурановские бабушки», его участницы исполнили песню «Party for Everybody» на английском и удмуртском языках. В 2015 году Полина Гагарина с песней «A Million Voices» также стала второй. В 2016 году. третье место занял Сергей Лазарев , исполнивший композицию «You Are the Only One».

Евровидение-2017

62-й конкурс прошел в мае 2017 года в Киеве. Его участниками стали представители 42 государств.

Первое место занял португальский певец Сальвадор Собрал с песней «Amar pelos dois» ("Любовь двух"), второе — представитель Болгарии Кристиан Костов , третье — молдавская группа SunStroke Project. Таким образом, право на проведение конкурса в 2018 году получила Португалия.

Официальный сайт конкурса — http://www.eurovision.tv.