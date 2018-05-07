Ещё
Концерт в честь Дня Победы прошел в библиотеке имени Михаила Светлова
Далее:
Читайте также:
Ещё

Концерт в честь Дня Победы прошел в библиотеке имени Михаила Светлова 

Управа Пресненского района города Москвы 55 минут назад
Фото: Управа Пресненского района города Москвы
Концерт «Память сердца» прошел 6 мая в библиотеке имени Михаила Светлова. Его приурочили к 73-й годовщине со Дня Победы в Великой Отечественной войне.
— Выступали педагоги и студенты Московских музыкальных учебных заведений. Среди исполнителей лауреаты международных конкурсов: Александра Купцова, Маргарита Довженко, Варвара Комаровская, Роман Шапиро, — отметили в учреждении.
Они исполнили знаменитые композиции, любимые ветеранами, такие как «Казаки в Берлине» и «Смуглянка».
Сотрудники напомнили, что 8 мая учреждение закрывается раньше обычного на один час — в 20:00.
Библиотека имени Михаила Светлова находится по адресу: улица Большая Садовая, дом 1.
Управа Пресненского района города Москвы: последние новости
руководитель аппарата префектуры ЦАО Малиничев Н.А. совместно с начальником УСЗН ЦАО Данько Т.В. и руководителем ТЦСО "Арбат" филиал "Пресненский" Ярхановой Н.И. поздравили с 100-летним юбилеем жителя Пресненского района Актеры Центра «Пресня» стали лауреатами премии «Волшебный занавес» Кинопоказ пройдет в библиотеке имени Ивана Бунина
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Бриллиантовая рука»: о чем вы точно не знали4
Актрисы, блестяще игравшие мужские роли1
Умерли молодыми: Трагические судьбы звезд телешоу33
Как снимали самую эротическую сцену советского кино2
Тест: помните ли вы фильм «Девчата»4
Видео
14:03
«Цвет настроения синий»: что осталось за кадром
Концерты
05:11
Умерли молодыми: Трагические судьбы звезд телешоу
ТВ
02:21
Вышел первый трейлер фильма «Робин Гуд: Начало»
Кино
05:24
Секреты кино, о которых вы не знали
Кино
02:59
Светлана Светличная обиделась на Гайдая
Кино
05:25
Журналисты оконфузились в прямом эфире
ТВ
02:05
Хабенский представил фильм «Собибор» в ООН
Кино
06:52
Тупые ошибки, которые не заметили режиссёры
Кино
02:43
Лановой удостоился пикантной эпиграммы
Кино
04:06
Агилера поразила Сеть новым сексуальным клипом
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение