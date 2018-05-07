Концерт в честь Дня Победы прошел в библиотеке имени Михаила Светлова

Концерт «Память сердца» прошел 6 мая в библиотеке имени Михаила Светлова . Его приурочили к 73-й годовщине со Дня Победы в Великой Отечественной войне.

— Выступали педагоги и студенты Московских музыкальных учебных заведений. Среди исполнителей лауреаты международных конкурсов: Александра Купцова, Маргарита Довженко, Варвара Комаровская, Роман Шапиро, — отметили в учреждении.

Они исполнили знаменитые композиции, любимые ветеранами, такие как «Казаки в Берлине» и «Смуглянка».

Сотрудники напомнили, что 8 мая учреждение закрывается раньше обычного на один час — в 20:00.

Библиотека имени Михаила Светлова находится по адресу: улица Большая Садовая, дом 1.