От эскиза до шедевра: 22 фото с Tatto Fest-2018 в Москве

Джонни Депп как-то сказал: «Я думаю, что тело — это в каком-то смысле дневник». Кто-то делает в нем одну запись, кто-то — две, а кому-то в нем просто не хватает страниц.

Те времена, когда тату было позорным или кастовым клеймом, остались далеко позади, и сейчас это хоть и противоречивое, но искусство. И в минувшие выходные уже в 16-й раз прошел старейший в стране Tattoo Festival.

Три дня, с четвертого по шестое мая, в московском клубе Adrenalin Stadium российские и зарубежные любители и профессионалы тату общались, обменивались опытом и, разумеется, украшали тела новыми шедеврами. Посмотрите, как это было.

Важно не только что бить, но и чем. Поэтому на фестивале провели первую в России Конференцию татуировщиков, на которой отечественные производители оборудования для тату проводили обучающие семинары по своим продуктам и демонстрировали последние новинки.

Мастера участвовали в конкурсе тату и чемпионате боди-арта. Помимо новых рисунков, гостям предлагали приобрести украшения, одежду, татуировочное оборудование и расходники, посетить барбершоп, пообщаться с животными, потанцевать и послушать музыку.

В воскресенье фестиваль в Москве подошел к концу. Но дружный хор тату-машинок замолк всего на месяц — вторая часть феста ждет гостей уже через месяц, когда с 8 по 12 июня «Tattoo Festival» пройдет в Санкт-Петербурге.

A post shared by Игорь Залозный (@igor_butch) on May 6, 2018 at 10:14am PDT A post shared by Татуировка в Омске (@tattooleader) on May 6, 2018 at 9:03am PDT