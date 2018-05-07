Галустян доставил суши учителям, бандитам и сектантам в ролике «Тануки» и Zebra Hero

Ресторан японской кухни «Тануки» продвигает свой сервис доставки в новой рекламной кампании, состоящей из трех юмористических роликов.

Юморист и шоумен Михаил Галустян стал лицом кампании и ведущим курьером.

Неунывающий Галустян доставляет еду самым неоднозначным клиентам — сектантам, бандитам и даже учительницам, которые, кажется, в курьере заинтересованы больше, чем в своем заказе.

В течение рабочего дня Михаил попадает в необычные ситуации, например, напряженный момент бандитской разборки или разгар оккультного ритуала. «Тануки» в слогане поясняет: «Доставим, несмотря ни на что».

Состав творческой группы:

«Тануки» (клиент)

Руководитель креативного отдела: Святослав Шатунов Директор по маркетингу: Наталья Паршикова

Zebra Hero (креатив и продакшн)