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Галустян доставил суши учителям, бандитам и сектантам в ролике «Тануки» и Zebra Hero
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Галустян доставил суши учителям, бандитам и сектантам в ролике «Тануки» и Zebra Hero 

Sostav.ru 58 минут назад
Фото: Sostav.ru
Ресторан японской кухни «Тануки» продвигает свой сервис доставки в новой рекламной кампании, состоящей из трех юмористических роликов.
Юморист и шоумен Михаил Галустян стал лицом кампании и ведущим курьером.
Неунывающий Галустян доставляет еду самым неоднозначным клиентам — сектантам, бандитам и даже учительницам, которые, кажется, в курьере заинтересованы больше, чем в своем заказе.
В течение рабочего дня Михаил попадает в необычные ситуации, например, напряженный момент бандитской разборки или разгар оккультного ритуала. «Тануки» в слогане поясняет: «Доставим, несмотря ни на что».
Состав творческой группы:
«Тануки» (клиент)
Руководитель креативного отдела: Святослав Шатунов Директор по маркетингу: Наталья Паршикова
Zebra Hero (креатив и продакшн)
Сценарий: Никита Тамаров, Артём Царегородцев, Артём Голиков Режиссёр: Никита Тамаров Оператор: Андрей Краузов Художник: Рита Аблаева Продакшн-директор: Андрей Пауков Продюсер: Алёна Куликова Аккаунт-директор: Лена Самойлова Исполнительные продюсеры: Яна Садовникова, Ира Строева, Катя Адаричева 2ой режиссер: Лена Шилова Художник по костюмам: Юля Фирсова Художник по гриму: Марина Чиркова Звукорежиссер: Стас Паушев Звукооператор: Игорь Гладкий Администрация: Артем Данильченко, Янис Цинне Локейшен: Владимир Кравченко Гафер: Павел Брух Второй оператор: Алик Микеладзе Фокуспуллер: Александр Бударин Техник: Алексей Аленичев Долли: Василий Чесноков Монтаж: Евгений Чернышев Композитор: Евгений Тейлор Цветокоррекция: Тимофей Голобородько
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