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Актер «Игры престолов» признан сильнейшим в мире
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Актер «Игры престолов» признан сильнейшим в мире 

Рамблер 52 минуты назад
Фото: Кадр из сериала "Игра престолов"
Хафтор Юлиус Бьернссон большинству зрителей известен как сир Григор Клиган, воин-гигант из "Игры престолов". Его герой славился своей несокрушимой силой. Теперь актер и в реальной жизни доказал свое превосходство. Он стал обладателем титула самого сильного мужчины на турнире World’s Strongest Man 2018.
Соревнования прошли на Филиппинах и состояли из 16 видов состязаний. Претенденты демонстрировали свои возможности в таких дисциплинах как поднятие бревна, таскание булыжников и буксировка машины.
@thorbjornsson
Хафтор Юлиус Бьернссон одержал убедительную победу, вторым и третьим стали поляк Матеус Килисковски и американец Брайан Шоу.
Бьернссон поделился своими радостными эмоциями в своем микроблоге с поклонниками, друзьями и родственниками. Отдельно он отметил поддержку своего диетолога.
Кстати, Бьернссона можно увидеть в картинах "Кикбоксер возвращается" и "Зона 261".
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