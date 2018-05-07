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В Петергофе пройдет весенний Праздник фонтанов
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В Петергофе пройдет весенний Праздник фонтанов 

АиФ Санкт-Петербург 53 минуты назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
В ГМЗ «Петергоф» состоится весенний Праздник фонтанов, который по традиции откроет летний сезон в музее-заповеднике. Он начнется в 13.00 19 мая на Большом каскаде.
В этом году церемонию посвятят 100-летию музейной жизни бывших пригородных императорских резиденций Санкт-Петербурга: вместе с фонтанами будет дан старт масштабному проекту, посвященному музейной истории Петергофа, Царского Села, Гатчины и Павловска.
Красочное представление под названием «Дворцовая сага» объединит мультимедийные технологии со зрелищным театральным действием. Столетняя история пригородных резиденций, рассказанная от лица знаменитого историка искусств А. Н. Бенуа, раскроется в 8 действиях: «Бал во дворцах», «Революция», «Дворцы — народу», «Парки культуры и отдыха», «Война», «Возрождение», «Центры притяжения», «Праздник во дворцах».
Картины императорских балов вернут зрителя в дореволюционную дворцовую атмосферу. Зрители узнают о том, как императорские резиденции превратились в центры отдыха советских граждан, где проводили физкультурные мини-парады, собрания авиамоделистов и пионерские слеты. Об ужасах войны расскажут кадры разрушенных дворцов. Глазами ленинградцев 1947 года зрители увидят символ возрожденного Петергофа — хронику движения Самсона по Невскому проспекту. Современная история резиденций воплотится в музыкальных фрагментах, посвященных известным праздникам музеев-заповедников: Праздник моды, Праздник цветов, Ночь музыки и Праздник фонтанов.
Впервые в истории петергофских торжеств спектакль выйдет за пределы Большого каскада: интернет-мост соединит все четыре императорские резиденции в их юбилейный музейный год. По традиции красочная церемония открытия летнего сезона завершится фейерверком над Большим Петергофским дворцом.
Вход на праздник по билетам Нижнего парка. Все льготы сохраняются.
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