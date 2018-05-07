МЧСник избил школьника в Ростовской области за толчок в толпе 

Екатерина Пелешенко заявляет, что ее ребенка зверски избил сотрудник МЧС, он бил мальчика головой об землю, а после начал душить. В обстоятельствах дела разбирался портал 161.ru. Школьник получил черепно-мозговую травму, множественные ушибы и ссадины, угроза для жизни нет.
«1 мая у нас в центре поселка были народные гуляния. 24-летнему офицеру МЧС вдруг показалось, что мой сын его толкнул. Сергей Богатырев начал оскорблять мальчика, затем избил его, ударил об землю, — рассказала Екатерина. — И даже после всего этого он не остановился и стал душить моего ребёнка. На самом деле сын просто попал под «понты» Богатырева!»
Родители подали заявление в прокуратуру, сейчас школьник находится в отделении нейрохирургии в Ростове. Они уверены, 14-летний школьник не мог спровоцировать взрослого мужчину. Мальчика характеризуют как спокойного и прилежного, к тому же он волонтер. Официальных комментариев от МЧС не поступало, расследование дела займутся компетентные органы.