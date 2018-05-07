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На Хорошевском шоссе проведут концерт «Великая Победа»
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На Хорошевском шоссе проведут концерт «Великая Победа» 

Управа района Хорошевский города Москвы 47 минут назад
В центре социального обслуживания «Беговой» филиал «Хорошевский 9 мая состоится концерт „Великая Победа“, посвященный 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
— Творческий коллектив филиала и приглашенные артисты исполнят песни, стихи и хореографические номера, посвященные Великой Победе, — отметили в ТЦСО. — Также будет организовано совместное чаепитие.
Начало в 10.00. ТЦСО „Хорошевский“ расположен на Хорошевском шоссе, 82, корпус 7.
На территории храмового комплекса Сергия Радонежского на Ходынском поле в День Победы тоже состоится концерт.
— В минувшие выходные участники молодежного клуба и прихожане храма соединили 3 тысячи георгиевских ленточек с открытками, — рассказал диакон Василий.
Начало праздничного мероприятия в 18.00. Встреча пройдет в актовом зале храмового комплекса по адресу: Ходынский бульвар, д. 5, корп. 1.
Вход на площадки свободный. (то)
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