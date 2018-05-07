На Хорошевском шоссе проведут концерт «Великая Победа»

В центре социального обслуживания «Беговой» филиал «Хорошевский 9 мая состоится концерт „Великая Победа“, посвященный 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

— Творческий коллектив филиала и приглашенные артисты исполнят песни, стихи и хореографические номера, посвященные Великой Победе, — отметили в ТЦСО. — Также будет организовано совместное чаепитие.

Начало в 10.00. ТЦСО „Хорошевский“ расположен на Хорошевском шоссе, 82, корпус 7.

На территории храмового комплекса Сергия Радонежского на Ходынском поле в День Победы тоже состоится концерт.

— В минувшие выходные участники молодежного клуба и прихожане храма соединили 3 тысячи георгиевских ленточек с открытками, — рассказал диакон Василий.

Начало праздничного мероприятия в 18.00. Встреча пройдет в актовом зале храмового комплекса по адресу: Ходынский бульвар, д. 5, корп. 1.

Вход на площадки свободный. (то)